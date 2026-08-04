Vancouver vs Atlante: horario y dónde ver en vivo la Leagues Cup 2026

Vancouver vs Atlante horario, canal, cómo dónde ver en vivo la Leagues Cup 2026 (Pexels)

Se espera que durante el arranque de la Leagues Cup 2026 se enfrenten dos grandes equipos.

Tras su reciente regreso a la Liga MX, el Atlante, dirigido por el Piojo Herrera se encuentra en el puesto número 10 del Apertura 2026, tras sus más recientes victorias, por lo que ahora buscará nuevamente, tener presencia en la cancha internacional.

Los Vancouver Whitecaps de Canadá se mantienen líderes de la Conferencia Oeste en la MLS, lo cual lo convierte en uno de los favoritos de este inicio en la Leagues Cup 2026.

¿Cuándo jugarán el Atlante y el Vancouver Whitecaps?

Este encuentro se llevará a cabo este martes 4 de agosto en el Estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver, siendo éste el primer gran torneo de los Potros de Hierro tras 12 años de ausencia en las canchas y el primer después de su regreso fuera de México.

¿A qué hora juega Vancouver Whitecaps vs. Atlante?

Se espera que el primer día de la Leagues Cup 2026 concluya su jornada 1 con el juego entre Vancouver Whitecaps vs. Atlante, el cual se disputará en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

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¿En dónde ver el partido del Atlante y el Vancouver?

Se espera que el partido de esta noche entre uno de los equipos de la Liga MX y otro de la MLS, se pueda ver en México a través de:

MLS Season Pass de Apple TV.

Durante el juego los Potros de Hierro buscarán replicar con los canadienses su más reciente victoria ante Cruz Azul con un 2-3, tras su regreso a las canchas.