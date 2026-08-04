México multiplica el oro en Santo Domingo 2026 con esgrima y gimnasia artística

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La representación nacional vivió otra jornada productiva en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, impulsada por los títulos conseguidos en esgrima, gimnasia artística y las valiosas preseas obtenidas en hockey sobre pasto.

La esgrima encabezó el día con una actuación sobresaliente que incluyó un histórico dominio en el florete varonil, mientras que la gimnasia artística volvió a colocar la bandera mexicana en lo más alto gracias al talento de Natalia Escalera.

Además de los metales dorados, México añadió importantes medallas de plata y bronce que fortalecen su cosecha general en la justa regional.

Esgrima firma un histórico 1-2-3 para México

La esgrima se convirtió en la disciplina más productiva de la jornada al aportar dos medallas de oro, dos platas y dos bronces.

El momento más destacado llegó en el florete varonil, donde México monopolizó el podio. Máximo Azuela se proclamó campeón tras vencer 15-13 a Diego Cervantes en una final completamente mexicana, mientras que Tomasso Archilei completó el histórico 1-2-3 con la medalla de bronce.

Azuela, originario de Querétaro, coronó así una temporada que lo ha consolidado entre los principales exponentes nacionales de la especialidad.

El segundo oro llegó por conducto de la campeona panamericana Natalia Botello, quien protagonizó una emocionante final en sable femenil para derrotar 15-14 a la puertorriqueña Gabriela Hwang y subir a lo más alto del podio.

ORO EN ESGRIMA. Natalia Botello.

La cosecha se complementó con la medalla de plata de Jimena Torres en florete femenil y el bronce de la olímpica Nataly Michel, resultado que permitió a México consolidar una de las jornadas más exitosas de la disciplina en Santo Domingo.

Natalia Escalera impone su talento en la gimnasia artística

La gimnasia artística también entregó excelentes noticias para la delegación mexicana gracias a la actuación de Natalia Escalera, quien conquistó la medalla de oro en el concurso all-around.

ORO EN EL CONCURSO ALL-AROUND. Natalia Escalera.

La bajacaliforniana acumuló 51.450 puntos, impulsada por una brillante rutina de piso que le permitió remontar en los momentos decisivos para superar a su compatriota Victoria Mata.

México celebró además un valioso 1-2, ya que Victoria Mata se quedó con la medalla de plata al finalizar con 50.850 unidades.

La actuación de Escalera confirmó su condición de referente nacional y colocó nuevamente a la gimnasia mexicana entre las protagonistas de la competencia regional.

Hockey sobre pasto cierra con podio doble

El hockey sobre pasto completó su participación en Santo Domingo 2026 con presencia en el podio de ambas ramas.

El conjunto varonil mexicano conquistó la medalla de bronce tras derrotar con autoridad 5-1 a Venezuela en el encuentro por el tercer lugar, cerrando de forma positiva un torneo de gran crecimiento competitivo.

Por su parte, la selección femenil terminó como subcampeona centroamericana y obtuvo la medalla de plata, luego de caer ante Cuba en la disputa por el oro.

Con estos resultados, México cerró la jornada con una cosecha de cuatro medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, impulsado por los títulos de Máximo Azuela, Natalia Botello, Natalia Escalera y el dominio mostrado por la esgrima nacional, una disciplina que volvió a colocar al país entre los grandes animadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.