México suma oros en atletismo, triatlón, tenis de mesa y squash, para fortalecer su dominio en Santo Domingo 2026

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La cosecha mexicana continuó creciendo este lunes 3 de agosto en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con actuaciones destacadas en atletismo, triatlón y tenis de mesa, disciplinas que aportaron las principales alegrías para la delegación nacional.

Entre los resultados más relevantes sobresalió el título obtenido por Uziel Muñoz en lanzamiento de bala, así como la coronación del equipo mexicano en el relevo mixto de triatlón y el histórico oro conseguido por el conjunto varonil de tenis de mesa.

Además de las preseas doradas, México añadió medallas de plata y bronce que le permitieron seguir ampliando su presencia en los podios de la justa regional.

UZIEL MUÑOZ IMPONE SU POTENCIA EN EL ATLETISMO

El atletismo aportó una de las victorias más contundentes de la jornada gracias a Uziel Muñoz, quien se proclamó campeón centroamericano en la prueba de impulso de bala.

UZIEL MUÑOZ. Oro en impulso de bala. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

El mexicano registró 20.51 metros, distancia conseguida en su cuarto intento y suficiente para convertirse en el único competidor capaz de superar la barrera de los 20 metros en la final disputada en el estadio Félix Sánchez.

La prueba también dejó un doble podio para la representación nacional, ya que Jairo Morán se adjudicó la medalla de bronce con un lanzamiento de 19.04 metros, mientras que la plata fue para el cubano Juan Vázquez.

TRIATLÓN CIERRA CON ORO Y DOMINIO ABSOLUTO

La selección mexicana de triatlón puso el broche de oro a su participación con el campeonato en el relevo mixto, disputado en Puerto San Souci.

EQUIPO

El equipo integrado por Rosa María Tapia, Marcela Álvarez, Erik Ramos y Nicolás Probert dominó la competencia con un tiempo de 1:06:26 horas, superando a Cuba, que se quedó con la plata, y a Colombia, que obtuvo el bronce.

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NICOLÁS PROBERT, ROSA MARÍA TAPIA, MARCELA ÁLVAREZ Y ERIK RAMOS. Oro en Triatlón relevo mixto.

a victoria confirmó el amplio dominio mexicano en esta disciplina, ya que el representativo nacional concluyó su participación con cinco medallas de oro y una de bronce, el mejor desempeño de todo el torneo.

El resultado ratificó la profundidad del triatlón mexicano, una de las disciplinas que más títulos ha entregado al país durante la presente edición de los Juegos.

TENIS DE MESA ROMPE LA SEQUÍA DORADA

Otra celebración llegó desde el tenis de mesa, donde el equipo varonil mexicano conquistó su primer oro de Santo Domingo 2026 tras derrotar 3-1 a Cuba en una intensa final.

MARCOS MADRID. Oro en tenis de mesa.

La dupla integrada por Marcos Madrid y Darío Arce abrió el camino hacia el título, mientras que Rogelio Castro y posteriormente Marcos Madrid sellaron los puntos definitivos para asegurar la corona regional.

La actuación permitió a México sumar una nueva presea dorada y consolidar el crecimiento de esta disciplina en el ámbito centroamericano.

LEONEL CÁRDENAS AMPLÍA LA COSECHA DORADA EN SQUASH

La delegación mexicana también encontró motivos para celebrar en las canchas de squash gracias a la destacada actuación de Leonel Cárdenas, quien conquistó la medalla de oro individual masculina tras imponerse de forma categórica al colombiano Miguel Ángel Rodríguez.

El mexicano dominó la final de principio a fin y selló el campeonato con marcador de 3-0, gracias a parciales de 11-8, 11-6 y 11-5, en un encuentro que se resolvió en apenas 44 minutos.

Con un juego sólido y sin conceder oportunidades a su adversario, Cárdenas controló el ritmo del partido para subir a lo más alto del podio. La plata correspondió al colombiano Miguel Ángel Rodríguez, mientras que los bronces fueron para Juan Vargas, de Colombia, y Alejandro Enríquez, de Guatemala.