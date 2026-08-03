Santos vs América Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Santos vs América Femenil El partido es correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Club América Femenil y Santos cierran este lunes 3 de agosto la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El estadio Corona será testigo de cómo las vigentes campeonas buscan iniciar con una victoria la temporada. A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de hoy: horario y dónde ver en vivo.

El conjunto azulcrema arranca una nueva campaña con la misión de extender su dominio en el futbol mexicano, mientras que las Guerreras intentarán sorprender en casa para comenzar con un resultado positivo tras un semestre complicado

Previa y pronóstico Santos vs. América Femenil: partido de la jornada 1 de la Liga MX Femenil

Las dirigidas por Ángel Villacampa llegan al Apertura 2026 presumiendo tres títulos: conquistaron el Clausura 2026, la Concachampions W y el Campeón de Campeonas, una racha que las coloca como el equipo a vencer desde el inicio del torneo del futbol femenil mexicano.

La plantilla azulcrema conserva la mayor parte de la base que consiguió esos campeonatos. Futbolistas como Sandra Paños, Jana Gutiérrez, Scarlett Camberos, Sarah Luebbert, Nancy Antonio, Irene Guerrero y Geyse Ferreira convierten al América en uno de los planteles con mayor calidad de la competencia.

Del otro lado aparece un Santos Laguna que busca dejar atrás un Clausura 2026 para el olvido. Las laguneras finalizaron en la posición 16 con apenas nueve puntos, una campaña que volvió a alejarlas de la pelea por la fase final.

Los antecedentes también respaldan al cuadro de Las Águilas. En 14 enfrentamientos entre ambas instituciones, América permanece invicto gracias a 13 triunfos y un empate. Ese único empate ocurrió en el Estadio TSM Corona durante el Clausura 2023.

Además, las Águilas acumulan 40 goles anotados frente a apenas 10 recibidos en esta serie. Con esos números, el pronóstico apunta a un partido con amplio favoritismo para el América,

¿A qué hora juegan Santos vs. América Femenil hoy?

La pelota comenzará a rodar a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, en el primer compromiso oficial del América dentro de la defensa de su campeonato de Liga MX Femenil.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Santos vs. América Femenil?

La transmisión en vivo estará disponible a través de Tubi y FOX One, servicios que ofrecerán la cobertura completa del partido entre Santos Laguna y América Femenil correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026.

Alineaciones probables Santos vs. América Femenil

Santos Laguna saldría al terreno de juego con Kathya Mendoza en la portería; Sarina Villa, Sasha Pickard, Havi Ibarra y Alexa Hernández en la defensa; Yessenia Novella, Doménica Rodríguez y Karla Rodríguez en el mediocampo; Celeste Guevara, Judith Félix y Renata Ramírez en el ataque.

América Femenil perfila como titulares a Itzel Velasco bajo los tres postes; Kim Rodríguez, Isa Haas, Karen Luna y Jana Gutiérrez en la línea defensiva; Gabriela García, Nancy Antonio e Irene Guerrero en la zona de creación; Montse Saldívar, Scarlett Camberos y Geyse Ferreira como referentes ofensivas.