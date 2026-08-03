México vs. Guatemala México Sub-23 vs. Guatemala: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo los Juegos Centroamericanos (Cuartoscuro)

La Selección Mexicana Sub-23 retoma la actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 para medirse ante su similar de Guatemala en el cierre de la Jornada 3 de la Fase de Grupos.

El combinado nacional, actual campeón defensor del torneo, busca sellar su clasificación a la siguiente ronda como el primer lugar del sector A.

¿Cómo llegan México y Guatemala a la Jornada 3?

El conjunto mexicano se ubica en la cima del Grupo A con 4 puntos, producto de una victoria en el debut y un empate 1-1 ante República Dominicana en la fecha anterior. Para asegurar de forma directa el liderato y su boleto a las semifinales sin depender de otros resultados, los dirigidos por el estratega nacional requieren los tres puntos este lunes.

Por su parte, la selección de Guatemala llega a este compromiso sin posibilidades de avanzar tras hilar dos derrotas consecutivas de 1-0 frente a República Dominicana y 3-1 ante Venezuela. Pese a estar eliminados del torneo, los guatemaltecos buscarán cerrar su participación con un resultado positivo ante el Tri.

¿Cuándo y a qué hora empieza el partido?

El esperado encuentro entre México y Guatemala Sub-23 se llevará a cabo hoy lunes 3 de agosto de 2026 sobre la cancha del Estadio Cibao.

Para no perderte ningún detalle, el silbatazo inicial está programado para darse exactamente a las 17:00 horas (tiempo del Centro de México).

¿Dónde ver el México vs. Guatemala Sub-23 EN VIVO?

La cobertura para seguir todas las acciones de este duelo decisivo de la Fase de Grupos, el partido podrá verse en directo mediante la señal de Fox Sports, mientras que en opciones de streaming estará disponible a través de Claro Sports, plataforma que transmitirá el encuentro mediante su aplicación móvil y su canal oficial de YouTube.