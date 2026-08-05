Alejandro González lidera la primera ronda del México City Open III

México City Open III. Alejandro González de 23 años aprovechó las buenas condiciones de juego para trepar a la cima del tablero (Jorge Reyes)

Alejandro González firmó una ronda de 64 golpes (-7) para firmar la tarjeta más baja en la primera ronda del México City Open III que se juega en el trazado del Club Campestre de la Ciudad de México.

El torneo corresponde a la primera etapa de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que reparte una bolsa de dos millones de pesos y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).

González de 23 años aprovechó las buenas condiciones de juego para convertirse en el primer líder de la nueva temporada de la GPM, después de embocar 8 birdies por 1 bogey, que le dan una ventaja de un impacto sobre el tamaulipeco Marcelo Garza, en el torneo que reúne a 81 jugadores provenientes de 14 países.

El jugador de Querétaro fue preciso desde el tee y aprovechó las oportunidades de birdie que le presentó el Club Campestre de la Ciudad de México para firmar una ronda prácticamente impecable, colocándose en posición privilegiada de cara a la segunda jornada.

“Estoy muy contento con la manera en que jugué. Desde el inicio me sentí cómodo con mi swing y pude capitalizar varias oportunidades de birdie. Apenas es la primera ronda, así que habrá que mantener la paciencia y seguir ejecutando el plan de juego”, comentó el líder.

Marcelo Garza se localiza a un golpe de distancia de González y continúa demostrando el gran momento que vive después de la destacada temporada que tuvo el año anterior. El tamaulipeco firmó una tarjeta de 65 golpes (-6) que le permiten soñar como candidato al título.

“Fue una ronda muy sólida. Le pegué muy bien a la bola durante todo el recorrido y logré ser paciente cuando el campo lo exigía. Quedan dos días muy importantes y la idea será seguir jugando de la misma manera”, señaló Garza.

La tercera posición la comparten presenta cuatro jugadores con 66 golpes (-5) entre los que se encuentra el campeón defensor Santiago De la Fuente, además del experimentado Sebastián Vázquez, el argentino Gastón Romero y Javier Delgadillo, todos metidos en la lucha por el campeonato.

México City Open III. El campeón defensor Santiago De la Fuente no está lejos de los punteros. (Jorge Reyes)

“El torneo apenas empieza”: De la Fuente

“Siempre es especial regresar como campeón defensor. Fe un buen comienzo, pero el torneo apenas empieza. Me voy satisfecho porque jugué con paciencia y todavía hay mucho golf por delante”, afirmó Santiago de la Fuente.

En el séptimo lugar en solitario se localiza Diego Córdoba con 67 (-4), junto al colombiano Santiago Chamorro, los mexicanos Roberto Lebrija y Emilio López, el colombiano Juan Camilo Vesga, el amateur mexicano Manuel Cue y el ecuatoriano Felipe Garcés todos con 68 (-3)

Mientras el jugador del Año 2025-26, José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, comparte el sitio 23 con 70 golpes (-1).

En la segunda ronda del México City Open III continúa este jueves en el evento que reparte una bolsa de dos millones de pesos y valiosos puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR) en disputa.