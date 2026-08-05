Toluca vs Seattle Sounders sí va por TV abierta: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Legues Cup 2026

Toluca vs Seattle Alexis Vega se perfila como titular en el partido de hoy en Leagues Cup (Crónica Digital)

Club Deportivo Toluca y Seattle Sounders protagonizan uno de los partidos más interesantes de la primera jornada de la Leagues Cup 2026. A continuación, te presentamos los detalles del partido que se jugará en el Estadio Nemesio Diez: dónde ver en vivo y horario.

La buena noticia para lo aficionados de Los Diablos es que el partido de hoy sí va por televisión abierta y por la plataforma que tiene los derechos de la Leagues Cup.

El encuentro representa un duelo entre campeones. Toluca llega como monarca de la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que Seattle Sounders defenderá el título conquistado en la edición 2025 de la Leagues Cup.

Previa y pronóstico Toluca vs. Seattle Sounders FC: partido de la jornada 1 de la Leagues Cup

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed mantiene una racha invicta en la primera fase de la Leagues Cup desde 2023.

En el plano ofensivo, Toluca atraviesa un momento positivo. El equipo ha conseguido marcar en sus cinco compromisos oficiales más recientes.

No todo son buenas noticias para el conjunto escarlata, ya que Paulinho y Marcel Ruiz permanecen fuera por lesión, dos ausencias que obligarán al cuerpo técnico a reorganizar su esquema para enfrentar al vigente campeón del certamen.

El panorama del club estadounidense, sin embargo, luce muy distinto al de la temporada pasada. Seattle acumula seis derrotas consecutivas y ha recibido al menos un gol en sus últimos 14 partidos oficiales.

Por el momento que atraviesan ambos clubes, la localía y el poder ofensivo de Toluca ofrecen ventaja para los Diablos Rojos en el pronóstico.

¿A qué hora juegan Toluca vs. Seattle Sounders FC hoy?

La pelota comenzará a rodar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Toluca vs. Seattle Sounders FC?

La transmisión por televisión abierta estará disponible a través de Imagen Televisión, mientras que quienes prefieran verlo por internet podrán hacerlo mediante Apple TV.

Alineaciones probables Toluca vs. Seattle Sounders FC

Toluca: Luis García; Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López; Jesús Gallardo; Franco Romero, Érick Gutiérrez, Jesús Ricardo Angulo; Jorge Díaz Price, Alexis Vega y Edgar Iván “Gacelo” López.

Seattle Sounders FC: Thomas; N. Tolo, S. Hawkins, K. Kee-hee, K. Kossa-Rienzi; P. Kingston, B. Brunell, Paul Rothrock, Albert Rusnák, Jesús Ferreira; O. D. Rosado.