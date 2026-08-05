Nashville vs León: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Legues Cup

Nashville vs León La Fiera debuta en la Leagues Cup 2026 (Crónica Digital)

Nashville SC y Club León juegan hoy en partido correspondiente a la Leagues Cup 2026. A continuación, te contamos todos los detalles del juego que se disputará en el GEODIS Park: horario y dónde ver en vivo.

Previa y pronóstico Nashville vs. León: partido de la jornada 1 de la Leagues Cup

Nashville vuelve a disputar la competencia después de quedarse fuera de la edición 2025. Su antecedente más cercano fue en 2024, cuando no logró superar la fase de grupos tras sufrir dos derrotas.

León acumula seis derrotas consecutivas en la competencia y no celebra un triunfo desde la edición 2023, cuando venció por la mínima diferencia al LA Galaxy.

El presente favorece al cuadro estadounidense. Nashville afronta el torneo instalado en la cima de la Conferencia Este y también como líder general de la MLS.

En ataque cuenta con uno de los delanteros más productivos del campeonato. El inglés Sam Surridge suma 11 goles en la temporada y se ha convertido en la principal referencia ofensiva del equipo dirigido por B.J. Callaghan.

Del otro lado, León intenta consolidar la recuperación que comenzó con su victoria de 1-0 sobre Pachuca, resultado que puso fin a una cadena de cuatro derrotas oficiales consecutivas.

El pronóstico favorece a Nashville por el momento futbolístico, el respaldo de su afición y la consistencia que ha mostrado durante la temporada.

¿A qué hora juegan Nashville vs. León hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Nashville vs. León?

Los aficionados en México podrán seguir el debut de ambos equipos únicamente mediante plataforma digital. El encuentro no contará con transmisión por televisión en territorio mexicano.

La cobertura estará disponible exclusivamente por Apple TV mediante MLS Season Pass.

Alineaciones probables Nashville vs. León

Nashville SC saltaría al terreno de juego con Joe Willis en la portería; Andy Najar, Jack Maher, Walker Zimmerman y Daniel Lovitz en la defensa; Edvard Tagseth y Patrick Yazbek en el medio campo; Alex Muyl, Hany Mukhtar y Jonathan Pérez como volantes ofensivos; Sam Surridge como delantero.

Por su parte, León perfilaría a Óscar García en el arco; Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes en la zaga; Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y José Rodríguez en la media cancha; Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo en el ataque.