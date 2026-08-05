Inter Miami vs Atlético San Luis: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup Conoce a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis de la Leagues Cup 2026 (@AtletideSanLuis)

Ha iniciado la Primera Fase de la Leagues Cup 2026 y esta noche debutarán en el torneo el Inter Miami así como el Atlético San Luis, por lo que aquí te decimos a qué hora y dónde ver este enfrentamiento.

Tras quedar como finalistas en el torneo anterior, el Inter Miami busca imponerse en el juego de esta noche, mientras que el Atlético San Luis intentará obtener su primera victoria en el campeonato.

Inter Miami vs. Atlético San Luis: ¿A qué hora empieza el partido de la Leagues Cup?

El partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis se llevará a cabo este miércoles 5 de agosto en el Nu Stadium, ubicado en Miami, Florida, a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

En Miami el partido iniciará a las 19:30 horas, mientras que en otras ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, la hora de transmisión será a las 16:30, Houston a las 18:30 y en Nueva York a las 19:30 horas.

¿En dónde ver en vivo el partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis?

Podrás ver el partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis a través de Apple TV, ya que este, así como los demás de la Leagues Cup 2026, serán transmitidos a través de esta plataforma de streaming.

Cabe señalar que en esta ocasión, el partido de Inter Miami vs. Atlético San Luis no será transmitido en otros canales de televisión abierta o de paga.

Posibles alineaciones del Inter Miami y Atlético San Luis: ¿Juega Messi hoy?

Este encuentro es uno de los más esperados de la Leagues Cup 2026, debido a que muchos aficionados esperan la participación de Lionel Messi, quien es el actual capitán del Inter Miami.

Lionel Messi jugó junto con las Garzas el fin de semana pasado contra Columbus Crew en la Major League Soccer donde quedaron empatados, por lo que se espera que para el partido de esta noche haga su debut en la Leagues Cup 2026.

Del mismo modo, las posibles alineaciones del Inter Miami para el partido de hoy podrían ser: Ríos Novo, Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen, Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo de Paul y Daniel Pinter.

Mientras que la alineación del Atlético de San Luis podría ser: Andrés Sánchez, Román Torres Acosta, Robson Bambu, Miguel García, Eduardo Águila, Lucas Esteves, David Rodríguez, Oscar Macías y Sebastien Salles Lamonge.