Edson Ramírez se convierte en campeón de los JCC en 10 metros de rifle comprimido

JCC Santo Domingo 2026. El mexicano Edson Ramírez celebra su victoria en la final de rifle aire. (Foto especia)

El mexicano Edson Ramírez Ramos ganó este miércoles una de las tres medallas de oro a repartir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la obtuvo en l0 metros de rifle de aire comprimido.

Ramírez se puso al frente desde la primera de serie de cinco tiros y fue constante hasta el disparo 24; actitud que definió la presea dorada, con una puntuación de 248.8 puntos.

La medalla de plata correspondió al guatemalteco Allan Márquez Rodríguez, con 247.5 puntos; mientras que el bronce recayó en el colombiano Iván López Gasca, 225.9 tantos.

También ganaron medallas de oro para México, Elba Vega en la prueba de 25 metros pistola femenil al sumar 30 puntos y en 10 metros rifle aire femenil con Goretti Zumaya al obtener 251.4 puntos.

Oro y plata en natación artística

JCC Santo Domingo 2026. Diego Villalobos tuvo una distracciones por el sonido y terminó con la presea de plata. (Foto especia)

Las pruebas de natación artística abrieron el programa de los JCC Santo Domingo 2026 y México lo hizo ganando medallas de oro y plata tras las rutinas de solo técnica.

Camila Argumedo se llevó los máximos honores al ganar su prueba con un total de 233.9400 unidades con lo que superó a la colombiana Emily Minante (225.6617) y a la representante de Aruba Kim Deiman (210.1583) merecedoras a las preseas de plata y bronce.

“Me siento muy orgullosa de mi trabajo y creo que se nota en el agua. Nosotras no esperamos ningún resultado sino dar lo mejor de nosotras mismas. Creo que vamos a seguir dándolo todo para clasificar a Juegos Olímpicos”, dijo Argumedo de 18 años en su debut en unos JCC.

Posteriormente el subcampeón mundial Diego Villalobos debió conformarse con la presea de plata tras sumar 223.8658 puntos, mientras la victoria fue para el colombiano Gustavo Sánchez (227.6908) y el bronce para Kevin García (171.4159).

“No fue lo que yo esperaba, hubo un poco de distracción, caí dos veces a la alberca, hubo un poco de distracción. Vamos a seguir creciendo y dar vuelta a esta página”, sostuvo Villalobos, luego de que la música de su rutina se mezcló con otra como de fondo y eso lo distrajo.

Hacen el 1-2 en pentatlón moderno

JCC Santo Dpmingo 2026. El pentatlón moderno hizo el 1-2 en los JCC a la cabeza de Duilio Carrillo. (Foto especial)

Los representantes mexicanos del Pentatlón Moderno arrasaron en la prueba varonil, al hacer el 1-2-3 pero por la regla olímpica, Yael Marmolejo tuvo que ceder su medalla de bronce al ocupante del cuarto sitio al guatemalteco Manuel Ochoa, al no permitir que tres competidores de un solo país acaparen el podio.

Así, Duilio Carrillo se llevó la medalla de oro con mil 541 puntos en el total, seguido de Manuel Padilla con mil 534 unidades y Juan Ochoa se quedó con el bronce tras mil 523 unidades.

En la final femenil Mayra Oliver sumó mil 181 unidades y sólo le alcanzó para la medalla de plata, el podio lo completaron Sofía Cabrera de Guatemala y Osmaidy Arias de Venezuela.

Ximena Aparicio-Cecilia Martínez lograron bronce en canotaje de velocidad C2 500-bronce