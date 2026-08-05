Charlotte FC vs Pumas sí va por TV abierta: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup

Charlotte vs Pumas Robert Morales se perfila como titular en el inicio de la Leagues Cup hoy (Crónica Digital y foto de Robert Morales de Mexsport)

Pumas y Charlotte FC se enfrentan hoy en el inicio de la edición 2026 de la Leagues Cup. A continuación, te contamos todos los detalles del partido del Club Universidad Nacional en el Bank Of America Stadium: horario y dónde ver en vivo.

El equipo dirigido por Esteban Solari llega fortalecido después de recuperar la confianza con dos triunfos consecutivos, mientras que el club de la MLS buscará hacer valer su condición de local en un estadio donde espera iniciar con éxito su camino en la competencia.

La buena noticia para la afición auriazul es que el encuentro podrá seguirse por televisión abierta en México, además de la plataforma oficial del torneo.

Previa y pronóstico Charlotte FC vs. Pumas: partido de la Leagues Cup 2026

El debut de los universitarios en la Leagues Cup 2026 llega en un momento muy distinto al que vivía hace apenas dos semanas. La goleada sufrida frente a Pachuca en Liga MX sembró dudas sobre el proyecto encabezado por Esteban Solari, aunque la respuesta del equipo fue inmediata con triunfos como visitante sobre Toluca y FC Juárez.

Charlotte FC se encuentra en plena competencia de la MLS y ocupa la séptima posición de la Conferencia Este con siete victorias, cuatro empates y siete derrotas, rendimiento suficiente para mantenerse dentro de la zona de playoffs.

Las estadísticas ofrecen argumentos para pensar en un duelo equilibrado. Charlotte tiene un historial favorable contra clubes de la Liga MX. En seis enfrentamientos registra cuatro victorias.

Por el momento futbolístico de ambos clubes, el pronóstico apunta a un partido muy parejo y se perfila un empate.

¿A qué hora juegan Charlotte FC vs Pumas hoy?

El silbatazo inicial estaba programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, por tormenta eléctrica se retrasó y comienza a las 19:20 horas.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Charlotte FC vs. Pumas?

Los aficionados mexicanos tendrán dos alternativas para seguir el estreno universitario en la Leagues Cup. El encuentro será transmitido por Imagen Televisión en señal abierta y gratis; mientras que Apple TV ofrecerá la cobertura mediante su plataforma de streaming.

Alineaciones probables Charlotte FC vs. Pumas

Charlotte FC saltaría al terreno de juego con Kristijan Kahlina en la portería; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler y Harry Toffolo integrarían la defensa. En el medio campo aparecerían Ashley Westwood, Luca de la Torre y Djibril Diani, mientras que Pep Biel, Liel Abada e Idan Toklomati formarían el tridente ofensivo.

Pumas respondería con Keylor Navas bajo los tres postes; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo ocuparían la línea defensiva. Pedro Vite, Santiago Trigos y Sebastián Córdova asumirían el control del mediocampo, dejando el ataque para Uriel Antuna, Juninho y Robert Morales.