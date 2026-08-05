LAFC vs Chivas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Guadalajara en la Leagues Cup

LAFC vs Chivas Roberto Alvarado se perfila como titular en el partido de hoy en la Leagues Cup (Crónica Digital y foto de Roberto Alvarado Mexsport)

Chivas y LAFC juegan hoy con motivo de la primera jornada de la Leagues Cup 2026. A continuación, te contamos todos los detalles del partido del Club Deportivo Guadalajara en el BMO Stadium: horario y dónde ver en vivo.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito visitará al conjunto angelino, uno de los equipos más sólidos de la MLS en los últimos años, en un encuentro que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones.

Previa y pronóstico LAFC vs. Chivas: partido de la Leagues Cup 2026

LAFC vuelve a disputar la Leagues Cup con el objetivo de recuperar el protagonismo que mostró en ediciones anteriores. El conjunto californiano alcanzó los cuartos de final en 2023, fue subcampeón en 2024 y quedó eliminado durante la fase de grupos en 2025.

Ahora llega con un panorama distinto al ocupar el segundo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS y mantener una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota en el campeonato estadounidense.

Su rendimiento en el BMO Stadium también respalda las aspiraciones del cuadro negro y oro. Apenas ha sufrido dos derrotas como local en todas las competencias durante el año y presume ocho victorias frente a clubes de la Liga MX en su estadio.

La ofensiva del equipo estadounidense mantiene como principal referencia a Denis Bouanga. El delantero acumula 10 goles en la presente temporada.

Del otro lado aparece un Guadalajara que todavía busca superar la fase de grupos por primera vez en este torneo. El equipo rojiblanco llega después de igualar 1-1 frente a Puebla en la Jornada 3 del Apertura 2026.

Roberto Alvarado atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras participar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, el atacante ha marcado dos goles en el Apertura 2026 y vuelve a ser la principal referencia ofensiva del Rebaño, ante la falta de puntería de la Hormiga Gónzalez.

El pronóstico es de una victoria para LAFC.

¿A qué hora juegan LAFC vs. Chivas hoy?

El partido del Club Deportivo Guadalajara inicia a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido LAFC vs. Chivas?

Los aficionados podrán seguir el debut de Chivas en la Leagues Cup 2026 mediante la plataforma Apple TV, servicio que contará con la transmisión en vivo del encuentro entre el conjunto rojiblanco y LAFC.

Alineaciones probables LAFC vs. Chivas

LAFC: Hugo Lloris; Ryan Hollingshead, Ryan Porteous, Aaron Long, Yevhen Cherberko; Mathieu Choinière, Eddie Segura, Timothy Tillman, Jacob Shaffelburg; Denis Bouanga y Son Heung-min. Director técnico: M. Dos Santos.

Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo; Bryan González, Rubén González, Brian Gutiérrez, Jordan Carrillo; Roberto Alvarado y Armando González. Director técnico: Gabriel Milito.