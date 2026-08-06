¿Qué necesita la Selección Mexicana sub-20 para clasificar a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Selección Mexicana Sub-20 Tras asegurar su boleto a la Copa Mundial Sub-20, la Selección Mexicana buscará obtener también su pase a los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028. (@miseleccionsubs)

La Selección Mexicana Sub-20 conquistó el campo con una imponente victoria 4-0 ante Panamá en los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, obteniendo de este modo su pase a la Copa Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Azerbaiyán y Uzbekistán el próximo año.

A pesar de haber asegurado su boleto en la justa mundialista, el conjunto Tricolor pretende seguir apuntando más alto, por lo que disputará en el siguiente enfrentamiento de la Concacaf su sitio en los Juegos Olímpicos de 2028, los cuales se celebrarán en Los Ángeles, Estados Unidos.

Selección Mexicana Sub-20 en los Juegos Olímpicos 2028: ¿qué necesita para clasificar?

La categoría Sub-20 de futbol mexicano varonil disputa actualmente el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026 con un desempeño destacable al llegar a las semifinales tras una goleada a la selección de Panamá; su próximo rival a enfrentar, será Canadá.

A pesar de que el reciente triunfo dio a México su pase al Mundial Sub-20 del 2027, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 siguen siendo una incógnita, por lo que el conjunto Tricolor deberá ejecutar otra gran hazaña para no quedarse fuera del territorio olímpico.

Básicamente, la Selección Mexicana Sub-20 necesita coronarse como el equipo campeón del torneo para obtener su lugar en Los Ángeles 2028. No obstante, en caso de que Estados Unidos llegue a la final y triunfe como ganador de la Concacaf, el pase olímpico sería para el subcampeón de la competencia, ya que la selección Sub-20 estadounidense tiene asegurada su participación al ser anfitriones del evento deportivo más grande del mundo.

En pocas palabras: México necesita ser campeón de la Concacaf o ser finalista si Estados Unidos es quien levanta el título; estas dos sittuaciones son las únicas alternativas que el Tricolor tiene para reclamar su sitio en el futbol olímpico.

Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: ¿cuándo serán y qué cambios hubo en la categoría de futbol?

Las Olimpiadas de Los Ángeles se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028, destacándose entre ediciones predecesoras al realizar una modificación importante en el torneo varonil de futbol, ya que el Comité Olímpico Internacional redujo el número de selecciones participantes de 16 a 12, mientras que la competencia femenil aumentó su cupo a 16 equipos.

Esta decisión elevó la dificultad para las seelecciones de Concacaf, ya que la región cuenta únicamente con dos plazas disponibles; debido a ello, el Tricolor tendrá que conquistar el torneo para extender el sueño de competencia internacional más allá del Mundial Sub-20 2027.