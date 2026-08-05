México y Venezuela disputarán el oro de los JCC en el futbol masculino

Estadio Moca 85. México celebra unos de sus goles en la semifinal ante Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (JCC)

La selección de México golea 4-0 a Panamá y confirmó su condición de favorita al clasificar a la final del torneo de futbol masculino en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en semifinal disputada en el Estadio Moca 85.

El Tricolor se enfrentará en la final a Venezuela, que venció en la otra semifinal por 1-0 a Colombia con gol de Sebastián Hernández en el minuto 85.

Panamá generó las primeras ocasione del encuentro, pero México fue contundente y eficaz. Ángel Díaz, de cabeza al minuto 3, y Javier Arboleda, con un remate al 6, avisaron por los canaleros, pero sin poder vencer la portería defendida por Giovanny Camacho.

La respuesta mexicana llegó y Gael García abrió el marcador al aprovechar un preciso centro y conectar un certero cabezazo que dejó sin opciones al guardameta Lucca Bellina con el primero de México en el minuto 7.

Joaquín Moxica amplió la ventaja con otro remate de cabeza al minuto 16. El propio Moxica volvió a aparecer al 31, definiendo con gran categoría ante Bellina para firmar el 3-0 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

Antes del cierre del primer tiempo, Ryan Gómez intentó descontar para Panamá con un potente disparo al minuto 39 que pasó rozando el segundo poste.

Sólo intento de reacción de Panamá

En la segunda mitad, los panameños buscaron reaccionar. Al minuto 71, Albert Córdoba quedó mano a mano con el portero mexicano, pero Giovanny Camacho evitó el gol con una brillante intervención utilizando la pierna derecha.

Abdul Morales estuvo cerca de marcar al 81 con un potente disparo de larga distancia que pasó muy cerca del arco, en un compromiso que concluyó bajo un intenso aguacero.

Ya en la recta final, Octavio Vásquez selló la goleada al minuto 90+1 con el cuarto tanto de México, certificando una actuación dominante.

México buscará la medalla de oro, mientras que Panamá se despide del torneo tras una destacada participación que lo llevó hasta las semifinales.