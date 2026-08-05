México afina la puntería y estira su cosecha dorada en Santo Domingo 2026

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México vivió otra jornada de alto rendimiento en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, impulsado por actuaciones dominantes en varias disciplinas que incrementaron su presencia en lo más alto del podio.

Entre los resultados más destacados sobresalieron el histórico 1-2 en pentatlón moderno, el bicampeonato de Eduardo Herrera, el brillante inicio de la natación artística y una nueva demostración de poderío en la esgrima.

Pentatlón y atletismo marcan el ritmo

El pentatlón moderno entregó una de las mejores noticias del día gracias al campeonato de Duilio Carrillo, quien conquistó el oro individual varonil con 1,541 puntos. La plata quedó en manos del también mexicano Manuel Padilla, completando un destacado 1-2 nacional.

Duilio Carrillo. Conquistó el oro individual varonil con 1,541 puntos.

En la rama femenil, Catherine Oliver añadió otra presea plateada para México al finalizar como subcampeona. Además, Yael Marmolejo cruzó la meta en tercer lugar, aunque el reglamento impidió premiarlo debido al límite de dos atletas por país en el podio.

El atletismo también aportó oro gracias a Eduardo Herrera, quien se proclamó campeón en los 1,500 metros y alcanzó su segundo título de la competencia. La prueba dejó además la plata para

Eduardo Herrera. Se proclamó campeón en los 1,500 metros. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

La jornada atlética se completó con la plata de Luis Avilés en los 400 metros planos, además de los bronces de Lorena Rangel en 1,500 metros femenil y Diego del Real en lanzamiento de disco.

Natación artística y tiro deportivo responden con oro

La natación artística abrió su participación a tambor batiente con dos medallas de oro y una de plata.

La joven Camila Argumedo tuvo un debut soñado al coronarse campeona en solo técnico femenil, mientras que el equipo mexicano ganó el título en rutina técnica mixta. Por su parte, Diego Villalobos aportó una valiosa medalla de plata en solo técnico varonil.

Camila Argumedo. Campeona en solo técnico femenil. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Otra presea dorada llegó en el tiro deportivo por conducto de Edson Ramírez, quien dominó la prueba de 10 metros rifle de aire con una puntuación de 248.8 unidades, para reafirmar el nivel competitivo mexicano en el polígono.

Edson Ramírez. Dominó la prueba de 10 metros rifle de aire con una puntuación de 248.8 unidades. (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

Esgrima mantiene el paso y canotaje sube al podio

La esgrima volvió a convertirse en una de las disciplinas más productivas para México al sumar dos oros y dos bronces.

Los campeonatos fueron obra de Brandon Romo, vencedor en sable varonil, y Frania Tejeda, quien se quedó con el título en espada femenil. Los bronces correspondieron a Gibran Zea y María José Ramírez.

Finalmente, el canotaje abrió su participación con una medalla de bronce obtenida por Ximena Aparicio y Cecilia Martínez en la prueba de C2 500 metros, para agregar otra presencia mexicana en el podio.

Con estas actuaciones, México cerró una jornada marcada por los títulos de Duilio Carrillo, Eduardo Herrera, Camila Argumedo, el equipo de natación artística, Edson Ramírez, Brandon Romo y Frania Tejeda, consolidando una nueva cosecha de medallas en Santo Domingo 2026.