La NFL estrena patrocinador en México, ¿quién es el nuevo sponsor?

NFL Aeroméxico y NFL México desarrollarán un programa de experiencias y beneficios. (NFL)

La NFL está de vuelta en México, ahora, antes de que los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings tengan un partido de temporada regular en el Estadio Banorte /Azteca, la liga estrena patrocinio en el país.

¿Quién es el nuevo patrocinador de la NFL en México?

De esta forma, Aeroméxico y NFL México anunciaron una alianza mediante la cual la aerolínea se convierte en el Patrocinador Oficial de la NFL en México, con exclusividad en la categoría de aerolínea en el país.

Vigente por tres temporadas, la alianza responde a una oportunidad estratégica para conectar a la aerolínea con una comunidad estimada de 40 millones de aficionados a la NFL en México, fortalecer la propuesta de valor de Aeroméxico Rewards y aprovechar su conectividad directa a ciudades donde juegan 21 de los 32 equipos de la liga.

Como parte de la alianza, Aeroméxico y NFL México desarrollarán un programa de experiencias y beneficios que contempla acceso a partidos de temporada regular, accesos exclusivos a juegos internacionales, Super Bowl y el NFL Mexico City Game, además de activaciones para socios Aeroméxico Rewards, clientes corporativos y aficionados de la NFL en México.

¿Cómo se puede tener acceso a las experiencias de NFL en Aeroméxico?

A través de Aeroméxico Rewards, algunas de estas experiencias podrán estar disponibles mediante la redención de puntos, acercando a los socios del programa a momentos únicos alrededor de la NFL.

El anuncio se realizó en el Hangar Aeroméxico, con la participación de Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, y Arturo Olivé, Director General de NFL México, quienes encabezaron la firma protocolaria del convenio de colaboración entre ambas organizaciones.

Como parte de la presentación, Aeroméxico dio a conocer un avión con fuselaje especial NFL, creado para representar visualmente esta alianza y llevar la pasión del futbol americano a nuevas alturas. La aeronave será uno de los símbolos principales de esta nueva etapa entre ambas marcas.

“En Aeroméxico estamos convencidos de que la experiencia de viajar puede conectar a nuestros clientes con aquello que más les apasiona. Convertirnos en la Aerolínea Oficial de la NFL en México nos permite, a través de la emoción del fútbol americano, crear momentos memorables para viajeros, socios Aeroméxico Rewards y aficionados. Esta alianza representa una nueva forma de estar cerca de nuestros clientes, dentro y fuera del avión”, señaló Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico.

La conectividad de Aeroméxico incluye mercados clave de la liga, como Dallas-Fort Worth, Miami y Boston/Nueva Inglaterra, vinculados con equipos como los Dallas Cowboys, Miami Dolphins y New England Patriots, respectivamente. Esta red fortalece la relación natural entre la aerolínea bandera de México, sus clientes y la emoción del fútbol americano.

“La llegada de Aeroméxico como la primera aerolínea patrocinadora oficial de la NFL en México marca un momento muy importante para nuestra organización. Compartimos la visión de conectar a las personas a través de experiencias extraordinarias y estamos convencidos de que esta alianza fortalecerá el vínculo que tenemos con los millones de aficionados en el país, justo cuando iniciamos la temporada 2026 y nos preparamos para quitar la pausa y continuar con la realización de los juegos de la NFL en la Ciudad de México. Estamos muy orgullosos de construir este nuevo capítulo junto a un socio tan relevante para NFL México como Aeroméxico”, dijo Arturo Olivé, Director General de NFL México.

El evento contó con la presencia especial de Emmitt Smith, leyenda de la NFL, quien acompañó la presentación del Trofeo Vince Lombardi como parte de la celebración de esta alianza.