Boletos del México vs Canadá: ¿Cómo y dónde comprar entradas para el partido semifinal Premundial sub-20 en el Estadio Banorte?

Canadá vs México Adquiere tus entradas para la semifinal (cuartoscuro)

México enfrentará a Canadá en la semifinal del campeonato sub-20 de la CONCACAF. Aún puedes adquirir boletos para acudir al juego que se celebrará en el Estadio Banorte.

Semifinal México vs Canadá: ¿Todavía puedo adquirir boletos?

Dos de los coanfitriones del Mundial 2026 se enfrentan en la Copa CONCACAF sub-20 para decidir quién pasará a la final. El tricolor ya tiene asegurado su boleto para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán tras su pase a semifinales, pero aún así busca demostrar talento contra uno de sus rivales norteamericanos y levantar el trofeo.

Tras la victoria de México contra Panamá 4-0 y de Canadá 3-1 sobre Jamaica, este viernes se decidirá quién avanzará a la final para enfrentar ya sea a Costa Rica o Estados Unidos, quienes disputarán su partido a las 15:00 horas, también en el Estadio Banorte. En el último partido, vimos cómo el conjunto dirigido por Álex Diego cuenta con anotadores en toda la cancha, ya que los cuatro goles que llevaron a la victoria fueron hechos por Juan Echilvestre, Yohan Orozco, Diego Ramírez y Hugo Camberos, quien compite por la Bota de Oro.

En los quince enfrentamientos sub-20 de ambos equipos, México lidera la serie con nueve victorias, Canadá ha ganado dos partidos y los otros cuatro concluyeron en empate.

El partido se jugará este 7 de agosto a las 20:00 horas del centro de México. A pesar de que el partido está a la vuelta de la esquina, todavía puedes adquirir tus boletos a través de la boletera Fanki o en taquilla. El acceso general comienza a partir de los $223 pesos. Para aquellos que no puedan acudir al estadio, el juego se transmitirá a través de ESPN y Disney+.