FMF se alinea con la FIFA y respalda el "liderazgo" de Infantino (Redes sociales)

En medio de la intensa controversia internacional que envuelve a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, diversas confederaciones han comenzado a marcar distancia del dirigente suizo.

Asimismo, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica (Concacaf) y la Confederación Sudamericana (Conmebol) han mostrado su rechazo ante las recientes decisiones del organismo rector del futbol mundial.

¿Cuál es la postura de la FMF en el caso de la Federación?

Sin embargo, en el caso de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmó su respaldo a Infantino aun cuando el futbol mundial enfrenta una de las disputas institucionales más delicadas.

A través de un mensaje que se compartió en sus cuentas oficiales, la FMF no hace mención de los hechos que envuelven al controversial presidente de la FIFA, pero sí establece una postura clara en donde asegura el “respeto a la gobernanza y los procesos que resguardan” a las instituciones.

Con esto, el organismo mexicano hizo referencia directa a la controversia sobre la futura toma de decisiones en el futbol internacional y los beneficios para las 211 asociaciones que forman parte de la Federación.

Comunicado FMF pic.twitter.com/OBOpAWDYXL — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 6, 2026

La FMF respalda el liderazgo de Gianni Infantino

Además, la FMF respaldó de forma explícita el “liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del futbol a través del fortalecimiento institucional”.

¿Por qué las federaciones buscan la renuncia de Gianni Infantino?

De acuerdo con medios internacionales, 55 asociaciones que pertenecen a la UEFA se preparan para iniciar una moción ante los organismos internacionales, ya que Infantino se niega a renunciar a la titularidad de la FIFA.

El malestar surgió tras la propuesta del proyecto FIFA Forward Enterprise, el cual buscaba vender los derechos de la Copa del Mundo a inversores privados.

Aunque el proyecto fue retirado, la incertidumbre por el manejo de la FIFA ha provocado el descontento de las asociaciones y una posible separación.