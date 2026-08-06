Resultados Leagues Cup 2026: ¿Cómo quedaron los partidos de este jueves 6 de agosto?

Este jueves finalizó la primera jornada de la Leagues Cup 2026, en donde la Major League Soccer (MLS) concluyó esta etapa con 11 victorias, mientras que la Liga MX acumuló 6; por lo que aquí te compartimos cómo quedaron las tablas de posiciones.
Resultados completos de los partidos del jueves 6 de agosto en la Leagues Cup
Tras los enfrentamientos de este jueves 6 de agosto de la Leagues Cup 2026, estos fueron los resultados de los partidos de hoy:
- Portland Timbers vs. Puebla (5-2)
- América vs. San Diego FC (3-1)
- Austin FC vs. Tijuana (2-0)
- Chicago Fire vs. Necaxa (2-0)
- Cruz Azul vs. Philadelphia (1-0)
- NYC FC vs. Santos (2-0)
Se fue otro día más de actividad en la @LeaguesCup 2026.👊— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 7, 2026
Estos son los resultados que nos dejaron este jueves.👀
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Tablas de posiciones Leagues Cup 2026 al momento
En esta edición de la Leagues Cup 2026, el torneo dividió las posiciones en dos grupos, el de la Liga MX y el de la MLS, por lo que tras la conclusión de la primera jornada, así quedaron las tablas de posiciones:
De la Liga MX, los equipos que lideran el Grupo A son:
- Toluca
- América
- Juárez
- Cruz Azul
- León
- Atlante
Mientras que, de la MLS, los equipos que lideran el Grupo B son:
- Timbers
- Charlotte FC
- Inter Miami
- Columbus Crew
- Cincinnati
Próximos partidos: ¿Cuándo y cómo continúa la Leagues Cup 2026?
Estos son los siguientes partidos de la Leagues Cup 2026 programados para este viernes 7 de agosto:
- Charlotte FC vs. Atlas a las 17:30 horas
- Columbus Crew vs. Pachuca a las 17:30 horas
- Cincinnati vs. Pumas a las 18:00 horas
- Tigres vs. Minnesota a las 19:00 horas
- Whitecaps vs. Juárez a las 20:30 horas
Podrás ver estos enfrentamientos a través de la plataforma de streaming Apple TV, la cual es la encargada de transmitir todos los partidos de la Leagues Cup 2026.