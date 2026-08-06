Resultados Leagues Cup 2026: ¿Cómo quedaron los partidos de este jueves 6 de agosto? Conoce cómo va la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 actualizada tras los partidos de hoy (Unsplash)

Este jueves finalizó la primera jornada de la Leagues Cup 2026, en donde la Major League Soccer (MLS) concluyó esta etapa con 11 victorias, mientras que la Liga MX acumuló 6; por lo que aquí te compartimos cómo quedaron las tablas de posiciones.

Resultados completos de los partidos del jueves 6 de agosto en la Leagues Cup

Tras los enfrentamientos de este jueves 6 de agosto de la Leagues Cup 2026, estos fueron los resultados de los partidos de hoy:

Portland Timbers vs. Puebla (5-2)

América vs. San Diego FC (3-1)

Austin FC vs. Tijuana (2-0)

Chicago Fire vs. Necaxa (2-0)

Cruz Azul vs. Philadelphia (1-0)

NYC FC vs. Santos (2-0)

Se fue otro día más de actividad en la @LeaguesCup 2026.👊



Estos son los resultados que nos dejaron este jueves.👀

DETALLES📝: https://t.co/LiUPrjjfXf



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Tablas de posiciones Leagues Cup 2026 al momento

En esta edición de la Leagues Cup 2026, el torneo dividió las posiciones en dos grupos, el de la Liga MX y el de la MLS, por lo que tras la conclusión de la primera jornada, así quedaron las tablas de posiciones:

De la Liga MX, los equipos que lideran el Grupo A son:

Toluca

América

Juárez

Cruz Azul

León

Atlante

Mientras que, de la MLS, los equipos que lideran el Grupo B son:

Timbers

Charlotte FC

Inter Miami

Columbus Crew

Cincinnati

Resultados Leagues Cup 2026 Tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 actualizada (Imagen hecha con IA)

Próximos partidos: ¿Cuándo y cómo continúa la Leagues Cup 2026?

Estos son los siguientes partidos de la Leagues Cup 2026 programados para este viernes 7 de agosto:

Charlotte FC vs. Atlas a las 17:30 horas

a las 17:30 horas Columbus Crew vs. Pachuca a las 17:30 horas

a las 17:30 horas Cincinnati vs. Pumas a las 18:00 horas

a las 18:00 horas Tigres vs. Minnesota a las 19:00 horas

a las 19:00 horas Whitecaps vs. Juárez a las 20:30 horas

Podrás ver estos enfrentamientos a través de la plataforma de streaming Apple TV, la cual es la encargada de transmitir todos los partidos de la Leagues Cup 2026.