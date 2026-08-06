Laura Galván gana los 10,000 metros de los JCC en final de photofinish

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Edymar Brea (i) de Venezuela y Laura Galvan (d) de México participan en la competencia de atletismo de 10000 metros durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Rodrigo Sura/EFE)

Con un cierre cardiaco, la mexicana Laura Galván se coronó como doble campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras ganar el medio maratón, este jueves 6 de agosto triunfó en los 10,000 metros planos.

Después de los 6,000 metros de competencia sólo cuatro corredoras se quedaron en la lucha por las medallas: Galván, Edymar Brea, Heidy Villegas y Viviana Aroche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Pero en la última vuelta al óvalo, Galván que marchaba en el cuarto lugar hizo un cierre espectacular y rebasó a sus rivales en final de photofinish, superó en la línea de meta a Viviana Aroche para colgarse la medalla de oro con tiempo de 34’26.06” por 34’26.12” de la guatemalteca. Galván no pudo superar la marca que impuso hace tres años (33’12.28”). Edymar Brea de Venezuela completó el podio (34’27.06”)

“Fue algo diferente. Tenía más de un año sin correr pista porque me había enfocado a la ruta. Cuando vi el cierre, me sentí emocionada por probar que todavía tengo velocidad y la experiencia vale mucho. Sabía que las chicas iban a jalar, esperé y en ese momento ataqué fuerte, así que fue pura experiencia”, declaró Laura tras la competencia.

Galván repite el oro que consiguió en San Salvador 2023 en esta prueba, elevando su cosecha a tres primeros lugares en su carrera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el camino a LA28, en lo que espera que sea su tercera participación en unos Juegos Olímpicos, tras Tokyo 2020 y París 2024.