Miah Rivas y Pablo Fernández triunfan en el Gaby López Open 2026

Club de Golf México. Miah Joss Rivas y Pablo Fernández fueron los mejores de la competencia juvenil. (Jungle)

Los mexicanos Miah Joss Rivas y Pablo Fernández se proclamaron campeones del Gaby López Open 2026, evento que se jugó por segunda ocasión en el Club de Golf México, donde se reafirmó el compromiso de JUNGLE con el desarrollo de las futuras generaciones del golf en México y Latinoamérica.

La anfitriona del evento Gaby López felicitó a todos los participantes por el nivel mostrado durante la semana y agradeció el esfuerzo de jugadores, familias, voluntarios, patrocinadores y organizadores que hicieron posible una edición más del campeonato.

“Me siento profundamente orgullosa de cada una y cada uno de los jugadores que participaron esta semana. Más allá de los resultados, lo que realmente me emociona es ver su pasión, su disciplina y el respeto con el que compiten. Quiero felicitar también a sus familias, al Club de Golf México, a todo el equipo de JUNGLE porque este torneo es el resultado del trabajo y compromiso de muchas personas que creen en el futuro del golf juvenil”, dijo Gaby.

Desempate en la final femenil

Miah Joss Rivas y Nazaret Núñez terminaron empatadas al primer sitio con 209 golpes (-7), después de firmar rondas finales de 68 y 69 impactos, respectivamente. Motivo por el cual se fueron al desempate que se prolongó durante tres hoyos.

Ambas igualaron el hoyo 18 y posteriormente el hoyo 1 con par, hasta que en el hoyo 5, Rivas embocó un birdie que le permitió quedarse con el título de la segunda edición del Gaby López Open.

“Me gusta mucho este torneo. Me encantó la edición del año pasado y por eso decidí volver a jugarlo. Para embocar ese birdie final, en el hoyo 5, afortunadamente ya había quedado en ese mismo lugar sobre el green durante la ronda, entonces sabía muy bien cómo debía salir el putt. Cuando la bola entró, sentí padrísimo y me voy muy feliz, agradecida con todos los organizadores por permitirnos jugar aquí y darnos todo este apoyo”, comentó la tapatía, de 18 años de edad, jugadora en el Atlas Country Club.

El campeonato le dio a Miah exenciones al Women’s Orlando International Championship 2027, al Girls Golf World Championship 2027 en Pine Needles, Carolina del Norte, y al FCG Callaway World Championship 2027.

Guadalupe Nazaret Núñez Velásquez, subcampeona, y la colombiana Luciana Medina Ramos (-1), tercera posición, recibieron exención al 20th FCG International Championship 2027.

Premio al esfuerzo. El campeón, Fernández recibió exención al Sunshine State Amateur 2026 . (Jungle)

El triunfo de Pablo Fernández

Pablo Fernández, de 16 años cerró con una ronda de 68 golpes y acumulado de 205 (-11), asegurando el título con autoridad.

“Estoy casi sin palabras, muy emocionado y agradecido con JUNGLE, con Gaby y el Club de Golf México. Fue un torneo perfecto”, compartió el jugador del Country Club Guadalajara. “El simple hecho de que me hayan dejado jugar 18 hoyos el día que llegué a Ciudad de México, dos días antes del inicio del torneo, fue algo único porque eso no sucede en eventos infantiles/juveniles”.

Con el segundo lugar se quedó Mateo Asturias (GUA), con un total de -4 golpes, mientras Miguel García (-1) con el tercer sitio.

El campeón, Fernández recibió exención al Sunshine State Amateur 2026 y al FCG Callaway World Championship 2027 y los jugadores ubicados del segundo al quinto puesto obtuvieron invitación al 20th FCG International Championship 2027.

Club de Golf México. Gaby López dio una clínica para los participantes en el torneo que lleva su nombre. (Jungle)

El evento reunió a 121 jugadores, distribuidos en 78 varones y 43 mujeres, provenientes de 11 países de Latinoamérica y Norteamérica.

Gaby López impartió una clínica de golf para participantes del torneo en la que explicó la importancia de la preparación antes de cada golpe, la visualización de los tiros, el compromiso absoluto con cada decisión dentro del campo y la manera de minimizar errores para evitar bogeys.