Santiago de la Fuente se convierte en bicampeón del México City Open

Club Campestre de la Ciudad de México. Santiago de la Fuente ya puede presumir que ha ganado dos veces el trofeo del City Mexico Open. (Jorge Reyes)

Santiago de la Fuente debió irse a un segundo hoyo de desempate con Marcelo Garza para proclamarse bicampeón del México City Open III, primer torneo de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que se celebró en el Club Campestre de la Ciudad de México.

En una emocionante ronda final, ambos jugadores concluyeron con 201 golpes (-12), lo que obligó a definir al campeón en playoff. En el primer hoyo de playoff ninguno logró marcar diferencia, por lo que la tensión se trasladó nuevamente al hoyo 18 un par 4.

De la Fuente consiguió una mejor salida desde el tee, situación que le permitió tomar el control de la definición. El campeón ejecutó con precisión el resto del hoyo y aseguró el par, que combinado con el bogey de Garza, revalidó trofeo del México City Open que ganó la temporada anterior.

“La verdad es que me sentí un poco nervioso arriba de los greenes, pero por fortuna se me dio de nueva cuenta la victoria. Este triunfo me motiva para lo que viene que es ir a jugar al Asian Tour”, comentó De la Fuente, quien recordó así la presión que significó disputar un desempate por el campeonato.

Inició la ronda final como líder

Previo a este desenlace de nervios, la ronda final inició con De la Fuente y Sebastián Vázquez como líderes, ambos con 133 golpes (-9). Muy cerca se encontraba Manuel Torres, mientras que Marcelo Garza, Alejandro Madariaga y Dylan VanderVeer también tenían posibilidades de luchar por el campeonato.

Finalmente, De la Fuente y Garza lograron terminar empatados y recurrieron al desempate para conocer al campeón.

El tapatío, quien registró rondas de 66, 67 y 68 golpes, mostró una vez más la consistencia que lo ha convertido en uno de los principales referentes de la Gira Profesional Mexicana. Su actuación le permite comenzar la nueva temporada con el pie derecho.

Garza, por su parte, tuvo también una extraordinaria actuación. Después de abrir el torneo con una ronda de 65 golpes, el tamaulipeco se mantuvo en la pelea hasta el último momento y terminó forzando el desempate gracias a un acumulado de 201 golpes.

México City Open III. El capitalino Sebastián Vázquez termina en el tercer sitio del evento. (Jorge Reyes)

El tercer puesto correspondió a Sebastián Vázquez, quien concluyó con 202 golpes (-11), a sólo un impacto de los jugadores que disputaron el desempate. El capitalino tuvo una actuación consistente a lo largo de los tres días, con tarjetas de 66, 67 y 69 golpes.

En la cuarta posición finalizaron el colombiano Nicolás Quintero y el mexicano Alejandro Madariaga, ambos con 204 golpes (-9). Quintero cerró con una ronda de 65 golpes, mientras que Madariaga concluyó con 69.

También destacó el poblano Isidro Benítez, quien terminó en el sexto puesto con 206 (-7) al igual que el estadounidense Mason Glinski y el mexicano Javier Delgadillo.

José de Jesús Rodríguez, concluyó empatado en la novena posición con 207 (-6), misma puntuación que los mexicanos Roberto Lebrija y Alejandro González, así como el brasileño Rafael Becker.

La siguiente parada en el Atlas Country Club

Con la victoria de Santiago de la Fuente en la primera etapa de la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana, el circuito se continúa consolidándose como una plataforma fundamental para el desarrollo del golf profesional en México y Latinoamérica.

La actividad de la Gira Profesional Mexicana continuará en septiembre en Guadalajara en el Atlas Country Club, del 15 al 19 de septiembre.