UEFA, CONCACAF Y AFC se unen contra Gianni Infantino y lanzan carta conjunta para rechazar su liderazgo frente a la FIFA

Gianni Infantino UEFA, CONCACAF y AFC piden que deje su puesto. (EFE y redes sociales)

Gianni Infantino, presidente actual de la FIFA, busca ser destituido de su cargo antes de su próxima reelección. Tres confederaciones importantes han lanzado una carta en contra de su mandato.

Cronología de la crítica hacia Infantino

Gianni Infantino ha sido objeto de críticas antes, durante y después del Mundial. Antes, al entregar un premio de paz al presidente de Estado Unidos Donald Trump, quien hasta la fecha se ve envuelto en conflicto bélicos. Durante por introducir cambios que alteraban el ritmo del partido como pausas de hidratación —las cuales fueron percibidas por muchos como una manera de ganar más dinero en patrocinadores— y espectáculos de medio tiempo para la final. Y después por presuntos amoríos que salieron a la luz, supuestas promesas incumplidas con las ciudades sede y, sobre todo, su visión para el futuro del deporte.

FIFA Forward Enterprise: El escándalo que puso en duda liderazgo de Infantino

Infantino propuso la creación de una empresa filial, llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que aceptaría financiación privada, particularmente de personas cercanas al presidente Donald Trump, con la intención de elevar las oportunidades comerciales del deporte. Esto alarmó a varias confederaciones, que comentaron el deporte no estaba a la venta y amenazaron con boicotear futuros eventos de la FIFA.

FIFA respalda a Infantino

En un comunicado oficial publicado en redes, la FIFA defendió a su presidente, escribiendo: “Se hace evidente que hay un esfuerzo concertado y en curso por algunos para quebrantar a la FIFA y a su presidente”. Culpa a aquellos que están en contra de difundir “insinuación” y desinformación en contra del presidente de la FIFA por fuera de los parámetro democráticos de la organización.

Algunas confederaciones también se sumaron en apoyo del presidente, incluída la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la CAF (Confederación Africana de Fútbol).

Confederaciones son determinantes: Esto dice su carta

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) se han unido para continuar su oposición al mandato de Infantino a pesar de la retracción que este hizo con respecto a la posible filial. Entre las tres, componen 143 de los 211 miembros que conforman la FIFA. Esto presenta al organismo un momento determinante, puesto que en una votación regular el Infantino difícilmente sería reelegido.

Sin embargo, la carta pide todavía más, buscando que Infantino reflexione sobre sus acciones y pida su renuncia antes de la reelección que se llevará a cabo en marzo del próximo año. En él se lee lo siguiente:

“El fútbol no pertenece a ningún individuo o institución”, comienza la carta. Pasa a describir cómo los logros y crecimiento que ha vivido el deporte en la última época no son el resultado de un individuos, sino de las confederaciones, sus miembros y los miles que dedican su vida al deporte. Reconoce que la culpa de todo lo que se ha dicho contra Infantino, como la decisión de expandir el torneo, no puede sólo ser atribuido a él, puesto que todos los miembros de la FIFA han votado en dichas decisiones.

Sin embargo, lo que ponen sobre la mesa es que muchas de las decisiones recientes se han llevado a cabo por debajo de la mesa, sin pasar por los procesos de la FIFA. “Una propuesta avanzó en un tiempo limitado, sin consultas significativas y se llevó hasta la fecha límite antes de que las Asociaciones de Miembros pudieran revisar sus términos”. Ante la respuesta de la FIFA de que todo se trato de una falta de comunicación, las tres confederaciones que redactaron la carta acusan una falta de juicio.

“No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que piensa el juego responde a él”, concluye el comunicado. Lo que parecía una reelección fácil el próximo año para Infantino tras las ganancias generadas por el Mundial 2026, se torna complicada con el disgusto de estas federaciones.