Roman Reigns defenderá el título Mundial Pesado de WWE en México: ¿Quién será el retador?

Roman Reigns El vigente campeón Mundial Pesado estará defendiendo su título en el combate estelar del próximo lunes 14 de septiembre en CDMX.

Tras horas de especulación y expectativa, la WWE y la AAA confirmaron que el combate estelar de este próximo lunes 14 de septiembre en la Arena Ciudad de México será un duelo por el Campeonato Mundial Pesado que actualmente ostenta Roman Reigns. El ‘Jefe Tribal’ se jugará su cinturón en la capital del país en una función oficial de RAW que será transmitida por los canales oficiales dela compañia.

Oficial: Roman Reigns defenderá el Título Mundial Pesado de WWE en México

Por medio de sus redes sociales, la WWE confirmo que el ‘Jefe Tribal’ estará defendiendo su cinturón próximamente en México luego de haberlo retenido recientemente en SummerSlam ante Seth Rollins.

Ret Mysterio, gerente general de la AAA dio la noticia a través de un video en redes sociales:

“El 14 de septiembre, Monday Night RAW hará historia con su transmisión en vivo por primera vez en 15 años. Hablé con el gerente general de RAW Adam Pierce y Roman Reigns. Él reconoce lo importante que la lucha libre es para mí y lo importante que es esta noche. Por eso, ha aceptado defender el Título Mundial Pesado esa noche en RAW.”.

🚨🚨🚨@luchalibreaaa General Manager @reymysterio just announced a HISTORIC tournament featuring the best luchadores from #WWERaw, #SmackDown and AAA, and the winner will challenge @WWERomanReigns for the World Heavyweight Title on Raw in Mexico City on Sept. 14! pic.twitter.com/5MLkPOAhY8 — WWE (@WWE) August 5, 2026

¿Quién será el oponente de Roman Reigns por el Título Mundial Pesado en México?

Posteriormente, el ‘Amo del 619’ explica que el retador se definirá en las próximas funciones de RAW, SmackDown y de AAA. Se realizará un torneo para que sea una superestrella mexicana quien se enfrente al ‘OTC’ en la Arena Ciudad de México.

Nombres como: Dragon Lee, El Grande Americano, Mini Vikingo, La Parka, Mr Iguana, Dominik Mysterio, Laredo Kid, Psycho Clown, Rey Fénix, entre otros, han saltado rápidamente a la mente de los aficionados como posibles rivales del muticampeón samoano.

Sin embargo, Penta ha sido el señalado por las y los fans como el principal candidato a esta oportunidad. l luchador mexicano viene de perder el cinturón de Campeón Intercontinental en contra de Chad Gable en SummerSlam tras nueve defensas exitosas consecutivas.

El ‘Zero Miedo’ podría recibir su primera gran oportunidad a uno de los principales campeonatos de la WWE con menos de dos años tras su llegada al cuadrilátero del Monday Night RAW en enero de 2025.