Ellas sí, ellos no: México femenil conquista el bronce mundial y asegura su lugar en Los Ángeles 2028

MISIÓN CUMPLIDA. Con boleto para viajar a los Juegos Olímpicos.

Después del duro golpe sufrido en semifinales frente a Canadá, las mexicanas reaccionaron con carácter en el duelo por el tercer lugar. El conjunto tricolor llegó a tener ventaja de 13 puntos al medio tiempo y resistió la reacción de las británicas, que se acercaron peligrosamente en la recta final. Sin embargo, México logró conservar la mínima diferencia para imponerse 20-19 y subir al podio mundial.

La recompensa olímpica

El triunfo tuvo un valor doble para las dirigidas por México, ya que el bronce también representó el último boleto disponible a Los Ángeles 2028, donde el flag football hará su debut como deporte olímpico. La defensiva mexicana Ángela Funes Fresán destacó que el principal objetivo era conquistar una medalla y asegurar la presencia nacional en la cita olímpica, meta que finalmente se cumplió.

Los hombres se quedaron a un paso

La historia fue distinta para la selección varonil. México peleó hasta el final ante Canadá en el encuentro por el tercer lugar, pero terminó cayendo 34-26 en tiempo extra. Los canadienses empataron el duelo en los últimos instantes del tiempo reglamentario y consumaron la remontada en la prórroga para quedarse con la medalla de bronce y el último boleto olímpico disponible en la rama masculina.

Así, mientras las mujeres mexicanas celebran un doble logro con medalla mundial y clasificación olímpica, el equipo varonil deberá esperar una nueva oportunidad para buscar su presencia en Los Ángeles 2028. México se despide de Alemania con un podio internacional y con la certeza de que las actuales reinas continentales estarán presentes cuando el flag football debute en el programa olímpico.