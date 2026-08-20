GP de Países Bajos 2026: horarios, cómo y dónde ver en vivo la práctica libre y clasificación Regresa la Fórmula 1; conoce los horarios para el Gran Premio de Países Bajos (Pexels)

Después de la pausa de verano, la F1 regresa y la próxima actividad en el calendario es el Gran Premio de Países Bajos; conoce todos los detalles sobre esta carrera.

El GP de Países Bajos se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en el histórico Circuito de Zandvoort, el cual cuenta con 4.259 kilómetros, 14 curvas, 72 vueltas y una distancia de carrera de 306.587 km.

Recuerda que esta será la última edición del GP de Países Bajos en Zandvoort, por lo que aquí te compartimos los horarios, además de las opciones disponibles para seguir la transmisión en vivo de este evento y no perdértelo.

¿Cuáles son los horarios del GP de Países Bajos 2026?

El GP de Países Bajos 2026 contará con un formato Sprint, por lo que las actividades comenzarán desde el viernes 21 de agosto; aquí te compartimos el cronograma completo:

Viernes 21 de agosto

Práctica Libre 1 (FP1): a las 04:30 horas, tiempo del centro de México

a las 04:30 horas, tiempo del centro de México Sprint Qualy: a las 08:30 horas, tiempo del centro de México

Sábado 22 de agosto

Sprint Race: a las 04:00 horas, tiempo del centro de México

a las 04:00 horas, tiempo del centro de México Clasificación (Qualy): a las 07:00 horas, tiempo del centro de México

Domingo 23 de agosto

Gran Premio de Países Bajos: a las 04:30 horas, tiempo del centro de México

¿Dónde ver EN VIVO las prácticas y la clasificación del GP de Países Bajos 2026?

Podrás seguir en vivo las prácticas y clasificación del GP de Países Bajos a través de la plataforma de streaming F1 TV Pro y el canal de paga SKY Sports.

¿Cuáles son las próximas carreras de la Fórmula 1?

Del mismo modo, aquí te compartimos cuáles son las próximas carreras de la Fórmula 1 después del GP de Países Bajos: