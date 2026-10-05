Francia vs Bélgica: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la UEFA Nations League

Francia vs Bélgica Ambos equipos jugarán su cuarto partido de la fase de grupos de esta Nations League en busca del liderato general y de un boleto a los octavos de final.

Estamos en los últimos días de esta maratónica Fecha FIFA y el día de hoy el primer grupo de la UEFA Nations League disputará su cuarta jornada. Francia tiene la oportunidad de afianzar su liderato general y conseguir su primera victoria como locales de la mano de Zinedine Zidane. En frente, la escuadra belga busca cortar la hegemonía ‘gala’ que ha sufrido en los partidos recientes y conseguir una de las sorpresas de esta semana antes de que sus jugadores regresen con sus respectivos clubes.

La Liga de Naciones de la UEFA comenzó a cerrar su cuarta jornada el día de ayer. Portugal fue el primero en conseguir cuarto victorias de forma consecutiva. A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, los vigentes campeones ya aseguraron su lugar en los cuartos de final para defender su título. España buscará emularlos el día de mañana en busca de ser los únicos con paso perfecto durante esta Fecha FIFA en la fase de grupos de este torneo.

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12:45 horas (CDMX)

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El cuarto partido de los equipos en este Grupo A podría generar todo un reajuste. ‘Les Bleus’ lideran el sector con siete puntos en este momento, pero Bélgica le sigue de cerca con 6 e Italia con 4, por lo que los resultados de esta tarde podrían cambiar el panorama. Por su parte, Turquía ha quedado en el fondo con cero unidades.

Francia perdió a Kylian Mbappé después del primer partido de esta fase de grupos luego de sufrir una lesión en la rodilla izquierda que lo hizo regresar a Madrid para mayor revisión e iniciar su proceso de rehabilitación. Aún así, se mantienen como una de las plantillas con mayor potencial en todo el mundo con sus jóvenes figuras. Ahora, cierra esta Fecha FIFA en casa buscando la primera victoria de Zidane como local.

En frente, el cuadro belga ya sorprendió como visitantes a los italianos. Además, apenas ha recibido un gol en estos tres partidos, haciendo de la solides en la parte baja del terreno de juego una de las claves para poder mantenerse en la disputa de esta Nations League. Los ‘Diablos Rojos’ han perdido sus últimos seis partidos ante los franceses, hegemonía que esperan terminar el día de hoy.

Posibles alineaciones del Francia vs Bélgica | UEFA Nations League

Francia: Guillaume Restes, Andy Diouf, Maxence Lacroix, Leny Yoro, Jules Koundé, Manu Koné, Eduardo Camavinga, Maghnes Aklioouche, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Esteban Lepaul

Bélgica: Maarten Vandevoordt, Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Nicolas Raskin, Roméo Lavia, Hnas Vanaken, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Romelu Lukaku