Selección Mexicana: Estos son todos los futbolistas que no jugarán el México vs Chile de Fecha FIFA

Selección de México Tres jugadores fuera del próximo encuentro contra Chile. (@miseleccionmx)

La Selección de México anunció cambios en su conjunto debido a la salida de tres jugadores. El Tricolor llega al final de los amistosos programados durante esta Fecha FIFA.

¿Qué jugadores de la selección mexicana estarán fuera en México vs Chile?

Tras el decepcionante rendimiento de México en su amistoso contra Estados Unidos, en que el Tricolor perdió 3-0, el conjunto dirigido por Rafael Márquez busca su primera victoria en la Fecha FIFA en su próximo partido contra Chile. Sin embargo, el director técnico deberá reajustar a su equipo con la salida de tres jugadores por distintos motivos.

El primer jugador en abandonar la cancha será Hirving Lozano, quien el equipo confirmó desde antes de el encuentro contra las barras y las estrellas que permanecería fuera por una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo. El delantero regresará a su club, el LA Galaxy, para continuar con su proceso de recuperación.

Otro jugador también fuera a causa de una lesión será Gilberto Mora. El mediocampista perteneciente a los Xolos de Tijuana no ha visto minutos de juego desde el primer juego de la selección ante Colombia debido a molestias en el tobillo. También regresará a las instalaciones de su club para ser atendido.

Por su parte, Mateo Chávez estará suspendido después de la falta que se presentó en el minuto 66′ del partido, en que el jugador cometió dio una doble cachetada a Sebastian Berhalter.

Rafael Márquez no ha anunciado quiénes serán los convocados que tomarán los puestos de aquellos que salen ni posibles cambios de jugadores que disputaron el último encuentro.

El partido entre México y Chile se llevará a cabo en Los Ángeles este martes 6 de agosto a las 20:30 horas del centro de México. Será el último partido agendado del Tricolor para esta primera fecha FIFA.