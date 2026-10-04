Club de Golf México conquista el bicampeonato de la Copa Challenge

IMPONEN CONDICIONES. El bicampeonato coronó una actuación redonda para el Club de Golf México, ganador también de las categorías AA y B. (Fotos: Media FMG.)

Una semana de golf, estrategia y orgullo terminó con el Club de Golf México nuevamente en la cima. Por segundo año consecutivo conquistó la Copa Challenge de la edición 71 del Campeonato Nacional Interclubes, confirmando su dominio en una de las competencias de mayor tradición de la Federación Mexicana de Golf.

Con actuaciones sobresalientes en diferentes categorías, el Club de Golf México acumuló 538 puntos, cifra que le permitió levantar el máximo reconocimiento por equipos. El Club Campestre de León fue segundo con 348 unidades, mientras que el Club Campestre de la Ciudad de México completó el podio con 340.

Un campeón que amenaza con prolongar su reinado

El bicampeonato coronó una actuación redonda para el Club de Golf México, ganador también de las categorías AA y B. Su capitán, Javier Licea, destacó la unión, amistad y compromiso de sus jugadores, y lanzó desde ahora el desafío: buscar el tricampeonato en 2027, en Vallescondido.

La gloria en la Categoría Campeonato, sin embargo, perteneció al Club Campestre de la Ciudad de México, que confirmó su liderato y levantó el título con 5-bajo-par. Las Misiones Club Campestre terminó segundo con +5 y el Club de Golf México, tercero con +9.

Héctor González Cramer firma una actuación de campeón

El triunfo capitalino tuvo además un nombre propio: Héctor González Cramer. Con rondas de 71, 68 y 72 golpes, terminó con 211 (-5) para convertirse en el mejor jugador de la Categoría Campeonato y, además, asegurar su boleto al Campeonato Nacional Amateur 2027.

El Club Campestre de León también hizo valer su condición de anfitrión y celebró por partida doble: conquistó Premier con +12 y la categoría A con +31. En tanto, el Club de Golf México protagonizó un dramático desenlace en B, donde se coronó con 254 puntos, apenas uno más que el Club Campestre de la Ciudad de México.

La Challenge tiene dueño otra vez

En la categoría C, el Club de Golf La Hacienda cerró como campeón con 251 puntos, seguido por el Club de Golf México, con 227, y el Club Campestre de Saltillo, con 219.

Así cayó el telón de la edición 71 del Campeonato Nacional Interclubes, después de reunir a 17 clubes y más de 250 jugadores en seis categorías. Una semana de competencia en Guanajuato que encontró su imagen definitiva en el Club de Golf México, otra vez campeón de la Copa Challenge y dispuesto a convertir su bicampeonato en dinastía.