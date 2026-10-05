¿Con qué equipo de la NFL firmará Tyreek Hill? El agente del receptor da detalles del regreso del ‘Cheetah’

Tyreek Hill El representante del receptor afirmó que se podría concretar un contrato en los próximos días. (NFL.com)

Tyreek Hill, receptor de la NFL que actualmente es agente libre, podría estar de regreso a un equipo en los próximos días. Varias franquicias se encuentran interesadas en la posibilidad de firmarlo, incluyendo aquella con la que ganó un Super Bowl.

¿Para qué equipo jugará Tyreek Hill?

Tyreek Hill, receptor con 10 años de experiencia en la NFL, podría regresar a la cancha esta temporada. Hay varios equipos interesados en firmarlo.

Hill jugó las últimas cuatro temporadas con los Miami Dolphins, en donde logró buenas estadísticas pero no pudo pasar de la ronda Wild Card en dos temporadas y en 2024 su equipo ni siquiera calificó a los playoffs.

En 2025, sufrió una devastadora lesión en su rodilla izquierda el 29 de septiembre del año. De manera inmediata se le operó para reacomodar el hueso dislocado y tratar varios ligamentos afectados. Mientras que el pronóstico informó que podría regresar a la cancha en 2026, los Dolphins decidieron no renovar su contrato de cuatro años en febrero de 2026, lo cual dejó a Hill como agente libre.

Uno de los principales interesados en adquirir al jugador sería Kansas City, con el que Hill se desempeñó durante sus primeras seis temporadas. Fue con este conjunto que ganó el Super Bowl LIV contra los San Francisco 49ers y volvió a aparecer en la edición del siguiente año, en la que los Chiefs no lograron alcanzar la victoria.

Michael Silver, reportero de The Athletic, habló con jugadores de los Chiefs, quienes esperan con ansias el regreso de su excompañero. Silver también reportó que de regresar, se esperaría que vuelva a la cancha en hasta noviembre para que se recupere completamente.

Otros equipos de los que se ha rumoreado interés incluyen a los Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills, Minnesota Vikings y Green Bay Packers. Sin embargo, páginas de análisis deportivo mantienen la probabilidad de que regrese a Kansas City por encima del 80%.

El agente de Hill, Drew Rosenhaus, dijo que anticipa que “Tyreek potencialmente firme con un equipo en los pocos días”.