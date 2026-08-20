Rory McIlroy está entre los cinco punteros al iniciar el BMW Championship

BMW Championship. El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, jugó sin bogeys el jueves en Bellerive para una tarjeta de 64 golpes (-6). (Foto especial)

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, jugó sin bogeys el jueves en Bellerive para una tarjeta de 64 golpes (-6), que le dio una parte del liderato en el BMW Championship junto con otros tres campeones del US Open, Gary Woodland, J.J. Spaun, Wyndham Clark y Chris Gotterup.

Esta semana en el BMW Championship se siente una sensación de urgencia intensa y se notó en el primer recorrido. Con 30 plazas en juego para el Tour Championship de la próxima semana, los jugadores que luchaban por su vida en los Playoffs de la FedExCup se presentaron listos para jugar, mientras que el jugador más dominante del deporte parecía estar buscando algo

Scottie Scheffler, número uno del mundo y campeón defensor del torneo vivió un gran cambio en cuatro días, pasó de una victoria por ocho golpes en el primer torneo de la postemporada a sentirse indispuesto y tener que remontar para firmar un 72, su peor ronda inicial desde el US Open en junio pasado.

La voz de Scheffler estaba ronca cuando manifestó que no quería detenerse a hablar, y solo comentó que estaba enfermo mientras se dirigía al vestuario.

McIlroy había regresado tras una pausa de cuatro semanas después del Abierto Británico con mucho óxido y muy poco golf, y no logró bajar del par en ninguna de las cuatro rondas por primera vez en más de cinco años en el FedEx St. Jude Championship.

Volvió a su casa en Florida y trabajó con el entrenador de swing Michael Bannon.

“Me fui a casa y trabajé en algunas cosas y, al menos, recuperé una mentalidad en la que sentí que, como mínimo, estoy otra vez en el camino correcto de lo que hago con mi juego y con mi swing”, señaló McIlroy. “Sin duda es un trabajo en progreso. Días como éste son alentadores, obviamente. Todavía queda mucho trabajo por hacer”.

A McIlroy le gusta decir que los jugadores nunca recuerdan lo que se siente jugar mal cuando les va bien, y que creen que nunca volverán a jugar bien cuando el juego va mal. Nunca está tan lejos, y el jueves fue un recordatorio de ello.

Gary Woodland, natural de Kansas que recibe mucho apoyo en Missouri mientras sigue recuperándose de una operación cerebral y llega a la final de la FedEx Cup, fue atrapado para eagle en el fairway del 11 y no falló ningún green hasta el 18, su único bogey. Ganó el US Open en 2019 en Pebble Beach.

Wyndham Clark, que hizo birdie en cinco de sus últimos seis hoyos, es dos veces campeón del US Open, incluyendo este año en Shinnecock Hills.

J.J. Spaun volvió al putter que usó cuando ganó el US Open en Oakmont hace dos años y logró siete birdies hasta un bogey en el último hoyo.

Woodland es el único, con 64 años, que realmente necesitaba un inicio así. El calor de tres dígitos la semana pasada en Memphis, Tennessee, le dificultó reducir su ritmo cardíaco, lo cual es clave para que su cerebro no se sobre active.

Gary está en el puesto 31 de la FedExCup, y solo los 30 primeros llegarán al Tour Championship la próxima semana en Atlanta, lo que le garantizaría ser titular en los cuatro Majors el año que viene, además de darle la oportunidad de jugar por la FedExCup y su premio de 10 millones de dólares.