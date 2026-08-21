El boxeo: pensar con la cara

. La inteligencia también sangra

El boxeo tiene mala fama entre quienes creen que pensar ocurre únicamente del cuello para arriba. Ven dos cuerpos golpeándose y concluyen que ahí terminó la civilización. Es una opinión cómoda, de sofá bien educado. Pero el boxeo, cuando se le mira sin santiguarse demasiado, es una de las formas más tensas de inteligencia: pensar mientras alguien intenta impedirlo con los puños.

Hay deportes donde el error se paga con un punto. En el boxeo, el error toca la puerta y entra directamente en la mandíbula.

Por eso el boxeador piensa distinto. No piensa en abstracto, piensa bajo amenaza. Calcula distancia, ritmo, cansancio, respiración, engaño, miedo. Piensa con los pies, con los hombros, con la cintura, con la ceja abierta, con esa mitad de segundo en que decide si retrocede, amarra, esquiva o acepta el golpe como quien acepta una mala noticia para poder contestarla después.

En el boxeo, la cara no es sólo cara: es libreta de apuntes del dolor.

Cada hinchazón corrige una hipótesis. Cada corte agrega información. Cada golpe recibido dice algo que el entrenador ya había advertido, pero el cuerpo necesitaba aprender por las malas. Hay conocimientos que no entran por el oído; entran por el pómulo.

El miedo sube al ring con bata

Se dice que el boxeador es valiente. Puede ser. Pero la palabra valentía a veces sirve para no pensar demasiado. No hay valiente sin miedo; hay apenas alguien que negocia mejor con él.

El miedo no se queda en el vestidor. Sube al ring, saluda, se sienta en la esquina y espera. El miedo mira desde dentro. Le habla al boxeador cuando el rival avanza, cuando el aire empieza a faltar, cuando las piernas ya no contestan con entusiasmo, cuando el golpe que antes se veía venir aparece de pronto como una factura atrasada.

El público quiere nocaut. El boxeador quiere sobrevivir a la verdad.

Porque el ring es una oficina pequeña donde la mentira dura poco. Uno puede presumir entrenamiento, hambre, promesa, coraje, historia, barrio, destino. Pero cuando suena la campana, toda biografía debe presentar examen físico. El cuerpo no cree en comunicados de prensa.

El rival no golpea solamente la cara. Golpea la idea que uno tenía de sí mismo.

Por eso algunos boxeadores pierden antes de caer. No porque les falte valentía, sino porque en algún round descubren que su personaje llegó más lejos que su cuerpo. La derrota empieza con una sospecha íntima: “ya no alcanzo”. Después viene el golpe, que sólo firma el documento.

La dignidad aprende a cubrirse

El boxeo parece un deporte de ataque, pero quizá es, sobre todo, un arte de defensa. La defensa no es cobardía; es una forma de respeto por el futuro. Cubrirse no es negar la pelea. Es querer seguir en ella.

Hay una sabiduría triste en levantar los guantes. El boxeador sabe que no todo golpe puede evitarse, que no toda herida será heroica, que a veces la inteligencia consiste en no contestar todavía. El público, que no recibe golpes, suele pedir valentía con mucha facilidad. Desde la butaca todos somos invencibles y bastante irresponsables.

El boxeador, en cambio, administra el dolor. Lo dosifica. Lo esconde. Lo usa. A veces finge que no le dolió para que el rival no descubra dónde vive el incendio. Otras veces sonríe, y esa sonrisa no es alegría: es un trámite diplomático entre el orgullo y el miedo.

Qué extraño oficio: recibir daño sin permitir que el daño redacte toda la historia.

En el fondo, el boxeo nos incomoda porque exagera algo que todos hacemos con menos luces y menos sangre. Todos subimos a algún ring. Todos aprendemos a cubrirnos. Todos recibimos golpes que no se ven, hacemos gestos de que no dolieron, esperamos la campana, escuchamos consejos desde una esquina y volvemos al centro aunque una parte de nosotros preferiría quedarse sentada.

A veces la derrota cae antes que el cuerpo

La vida, por suerte, no siempre pega con guantes. Por desgracia, tampoco tiene árbitro.

Al final, cuando termina la pelea, dos hombres que intentaron romperse se abrazan con una delicadeza que desconcierta. La violencia, de pronto, recuerda sus modales. El que ganó respira como si hubiera escapado de sí mismo. El que perdió mira al suelo, no porque busque algo, sino porque a veces la derrota cae antes que el cuerpo.

El boxeo no es sólo pegar.

Es pensar cuando duele.

Y eso, aunque sangre, también es una forma de inteligencia.