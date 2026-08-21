Pericos pega dos veces a Diablos Rojos

INTENSO. El triunfo de Pericos calló a los más de 13 mil fanáticos que se dieron cita en el Estadio Harp Helú. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

El viejo refrán dice que “quien pega primero, pega dos veces”, y la noche de este jueves se pudo aplicar a Pericos de Puebla, que venció por segundo día consecutivo a Diablos Rojos del México, en la semifinal de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), disputada en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

Ni el brazo del ganador del trofeo Cy Young, Trevor Bauer, pudo evitar la victoria de 4-1 de los plumíferos, que se van al frente 2-0 en la serie en la cual avanza el ganador de cuatro juegos.La carrera de la quiniela y única de los escarlatas, vino con el primero en el orden, Carlos Sepúlveda, quien conectó un doble ante los envíos del abridor Antonio Sántos, avanzó a tercera en pisa y corre tras elevado de Jon Singleton, y anotó con el fly de Carlos Pérez.

Fue todo el daño de los escarlatas

La respuesta de Pericos se dio de una manera espectacular, cuando José Rondón conectó un trueno por el jardín izquierdo, ante una recta de Bauer, para volar la cerca y empatar el encuentro.

Fue hasta la sexta entrada cuando Rondón regresó a la caja de bateo, a un nuevo turno contra el ganador del Cy Young. José esperó la recta - de nuevo- y repitió la dosis, un cuadrangular por el central, para el 2-0.Las dos siguientes carreras, también a la cuenta de Trevor Bauer, se dieron en la séptima entrada, en los spikes de Michael de la Cruz y de Herlis Rodríguez, tras sencillo de Sergio Alcántara.

Diablos Rojos llenó la casa en la novena entrada, con dos outs, pero Carlos Sepúlveda bateó rodado a la primera, para que cayera el out 27 y finalizara el segundo encuentro.

El triunfo de Pericos calló a los más de 13 mil fanáticos que se dieron cita en el Estadio Harp Helú, para el segundo de la serie, y demostró el gran manejo del timonel Ramón Orantes y sus coaches Pedro Meré, Héctor Estrada, Alfonso “Houston” Jiménez, Matías Carrillo, Cornelio García y Luis Manuel Suárez, la mayoría en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Este viernes los equipos viajarán a Puebla, donde continuarán la serie, con tres posibles juegos programados, iniciando el sábado 22.