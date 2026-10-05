¿Por qué sigue sin saberse exactamente de qué murió Pac?: Estos son los indicios que ha encontrado la policía

Pac El luchador fue encontrado sin vida en Illinois el pasado 27 de septiembre. (AEW)

Pac, luchador perteneciente a All Elite Wrestling (AEW), murió el pasado 27 de septiembre en Des Plaines, Illinois. La autoridades aun no determinan cuál fue la causa de su muerte.

Muerte de Pac: ¿Por qué aún no determinan causa de muerte?

Benjamin Satterley, conocido como Pac y también Neville en el cuadrilátero, era un luchador inglés que participó en la WWE y la AEW durante su carrera. Murió el pasado 27 de septiembre a los 40 años en Illinois, después de participar una noche antes en el evento All Out que AEW organizó en Chicago, donde enfrentó a Andrade El Ídolo. El miércoles 30 de septiembre de la semana pasada, AEW llevó a cabo un tributo a Pac, organismo en el que llevaba participando desde 2019.

La autopsia de Satterley se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre, pero hasta el momento no se ha determinado la causa concreta de su muerte. Aun así, se han hecho públicos algunos detalles sobre la circunstancias que rodearon el fallecimiento.

El último contacto que se tuvo con él fue alrededor de las 13:20 horas, cuando le avisó a una conocida que iba a almorzar en un restaurante de la cadena Cava.

Los policías encontraron al luchador recargado sobre el volante de un auto rentado alrededor de las 16:00 horas en el estacionamiento del restaurante. Su teléfono tenía la dirección del aeropuerto O’Hare configurada en Google Maps, presuntamente para regresar al Reino Unido.

La autoridades informaron que no existían señales de lesiones u otras marcas que indiquen la participación de otra persona, más allá de saliva en su camisa.

Dentro de su vehículo había dos maletas y una mochila. En la mochila se encontraron medicamentos, aunque el tipo de fármaco fue redactado en los documentos se proporcionaron a la prensa.

El examinador médico de Cook County continúa realizando pruebas a partir de los resultados de la autopsia para determinar la causa. El proceso puede tomar varias semanas.