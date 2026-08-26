América vs Columbus Crew sí va por TV abierta: horario y dónde ver en vivo la Leagues Cup 2026

América vs Columbus Crew Henry Martín se perfila como titular en el partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026 (Crónica Digital y foto de Henry Martín de Mexsport)

Club América y Columbus Crew se enfrentan hoy con motivo del partido de cuartos de final de la Leagues Cup 2026, que se disputa en el Dignity Health Sports Park. A continuación, te contamos dónde ver en vivo el partido y a qué hora es el silbatazo inicial.

Las Águilas buscan su pase a las semifinales del torneo que enfrenta a equipos de la MLS y Liga MX. Los aficionados tendrán varias opciones para ver el partido de hoy, incluida la televisión abierta.

Previa y pronóstico América vs. Columbus Crew: partido de cuartos de final de la Leagues Cup

El equipo dirigido por Guillermo Almada llega a los cuartos de final respaldado por un inicio de temporada que lo mantiene como líder del Apertura 2026. El conjunto azulcrema no ha perdido durante los 90 minutos en sus primeros compromisos de la campaña, marcó en todos ellos y consiguió tres goles en cuatro de esos encuentros.

Su recorrido en la Leagues Cup comenzó con dos victorias por 3-1 ante San Diego FC y Portland Timbers. En su tercer compromiso igualó por la mínima con Austin FC y posteriormente cayó en la tanda de penales.

Columbus Crew llega con una realidad muy diferente fuera del torneo. El equipo dirigido por Laurent Courtois atraviesa un momento complicado en la MLS, donde se encuentra en el último lugar de la Conferencia Este.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos. El Crew goleó 4-1 a las Águilas en la Leagues Cup 2023, mientras que los azulcremas ganaron el duelo más reciente en la Campeones Cup 2024 mediante una tanda de penales.

América parte con una ligera ventaja en el pronóstico y se perfila una victoria cerrada del conjunto azulcrema hoy.

¿A qué hora juegan América vs. Columbus Crew hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 20:45 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América vs. Columbus Crew?

El duelo de cuartos de final entre América y Columbus Crew contará con opciones para seguir la transmisión en televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

El partido podrá verse EN VIVO por Canal 9, TUDN e Imagen Televisión, además de contar con transmisión vía streaming a través de Apple TV.

Alineaciones probables América vs. Columbus Crew

América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez; Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Dagoberto Espinoza; Alan Cervantes; Erick Sánchez; Brian Rodríguez, Raphael Veiga, Isaías Violante; Henry Martín.

Columbus Crew: Nicholas Hagen; Steven Moreira, Rudy Camacho, Sean Zawadzki, Malte Amundsen; Mohamed Farsi Dylan Chambost, Andre Gómez, Tarum Karmanchi; Brais Méndez y Daniel Gazdag.