¿Qué número utilizará Armando ‘Hormiga’ González en el Olympiacos?

Armando Hormiga González El futbolista mexicano sigue a la espera de que la Superliga de Grecia le autorice usar el apodo ‘Hormiga’ en el dorsal. (Mexsport)

Armando ‘Hormiga’ González finalmente viajó a Grecia para jugar con el Olympiacos, por lo que el jugador ya se puso a las órdenes del cuerpo técnico y ya sabe qué número utilizará en su nuevo conjunto.

¿Qué número usará la ‘Hormiga’ González con el Olympiacos?

De esta forma, la ‘Hormiga’ González ya vive el sueño europeo con el Olympiacos, equipo que pagó una millonada a Chivas para ficharlo y ahora, el mexicano tiene qué demostrar que está para grandes alturas.

Así, Armando ‘Hormiga’ González ya sabe qué número ocupará en el cuadro griego, por lo que está emocionado de hacer su debut cuanto antes, pero primero tendrá que adaptarse al sistema de su nuevo equipo.

En adición, el Olympiacos dio a la ‘Hormiga’ González el número 34, mismo que llevó en sus inicios en Chivas, por lo que el jugador está contento con esta asignación en su nuevo hogar.

¿Cuándo debuta la ‘Hormiga’ González con el Olympiacos?

Según TUDN, el futbolista mexicano sigue a la espera de que la Superliga de Grecia le autorice usar el apodo ‘Hormiga’, ya que debe tener un permiso especial para esto.

En caso de que no le autoricen el uso de su nickname, la ‘Hormiga’ usará su apellido, ‘González’ en el dorsal, por lo que sólo esperará a que el cuerpo técnico le indique cuándo será su debut.

El próximo partido del Olympiacos será ante el Asteras el 30 de agosto a las 12:00 horas, pero se ve poco probable que la ‘Hormiga’ González haga su debut en dicho encuentro y esperará unas semanas más para hacerlo.

Finalmente, la ‘Hormiga’ González esperará indicaciones para su debut, pero ya tiene número fijo y será el 34, el cual utilizó cuando era parte de Chivas.