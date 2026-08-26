¡Adiós al Pro Bowl! NFL elimina el Juego de Estrellas previo al Super Bowl, ¿Por qué razón?

NFL Pro Bowl El Pro Bowl tuvo una duración de siete décadas como el Juego de Estrellas de la NFL. (EFE)

La NFL sorprendió a todos este miércoles, luego de anunciar que el Pro Bowl ya no será parte de las celebraciones previas al Super Bowl y el Juego de Estrellas ya no se verá más por televisión.

¿Por qué el Pro Bowl de la NFL ya no se jugará más?

Luego de más de 70 años de celebrar el Pro Bowl como partido o evento competitivo, la NFL decidió omitir el partido por diversas razones y en su lugar tendrá otro tipo de actividades, según el diario New York Times.

A partir de ahora, el Pro Bowl será únicamente un reconocimiento individual para los mejores jugadores de la temporada, por lo que esto se convertirá más en una ceremonia que en un partido como era la tradición.

¿Qué colocará la NFL en lugar del Pro Bowl?

Ahora, la NFL seleccionará 88 jugadores, los cuales serán invitados a Los Ángeles en febrero para una ceremonia especial.

El Pro Bowl se celebraba desde 1951, tuvo que sufrir algunos cambios desde que lo implantó la Liga, pero no era del agrado de todos los fans de la NFL, ya que no había espíritu competitivo en el campo.

Ahora, el Pro Bowl, que dejará de ser un partido único, el cual se llegó a jugar con tackleadas o Flag Football, pero luego de consultar a los jugadores, la NFL decidió que ya no se jugará más este encuentro.

En lugar de los partidos, los jugadores seleccionados para el Pro Bowl serán invitados a Los Ángeles en febrero y para que sean parte del selecto club habrá votos emitidos por aficionados, jugadores y entrenadores.

Durante años, los directivos de la liga han consultado informalmente a los jugadores sobre cómo mejorar el Pro Bowl, pero ningún formato terminó de agradar al público actual.