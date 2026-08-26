¿Cuándo debutaría el ‘Chino’ Huerta en su regreso con Pumas?

César Chino Huerta El ‘Chino’ Huerta ya llegó a México para reportarse con los Pumas de la UNAM. (Mexsport)

César ‘Chino’ Huerta ya está en México para reportarse con Pumas, el jugador mexicano regresó tras fracasar con el Anderlecht de Bélgica y espera pronto su debut con Pumas de la UNAM.

¿Por qué el ‘Chino’ Huerta regresó a la Liga MX?

El ‘Chino’ Huerta regresó con un mal sabor de boca de su paso por Bélgica, ya que aseguró que le ‘cerraron las puertas’ y por esa razón tuvo que retornar al futbol mexicano, luego de un breve paso por Europa.

Luego de su llegada a la Ciudad de México, el atacante mexicano se prepara para su aparición con el conjunto felino, quienes estaban urgidos de un elemento de su posición para el presente torneo.

Para que la llegada del ‘Chino’ Huerta sea oficial, el jugador debe estampar su firma en el contrato con Pumas y ponerse a la orden de la directiva para que pueda incorporarse a los entrenamientos cuanto antes.

Mientras continúa el proceso para concretar su fichaje, a falta de únicamente su firma y el anuncio oficial, las dudas sobre su posible debut aparecen, con un partido en puerta para Pumas este viernes en Tijuana.

¿Cuándo hará su debut el ‘Chino’ Huerta?

Por ahora luce complicado que el ‘Chino’ Huerta sea convocado para el encuentro ante Xolos, ya que tiene que concentrarse con el equipo y aprender el sistema de juego que utiliza actualmente el conjunto universitario.

Además, Esteban Solari debe guiarlo para que su adaptación sea mucho más rápida y esté listo para el ansiado debut del Seleccionado Mexicano.

Una posibilidad para el debut del ‘Chino’ Huerta es el juego del 6 de septiembre ante León, por lo que faltarían un par de semana para que ocurra.

O también podría ser el duelo contra Chivas, en el Estadio Akron el 13 de septiembre, por lo que el ‘Chino’ Huerta ya habría tomado ritmo y estaría dispuesto a darlo todo por los Pumas.