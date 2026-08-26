¿Álvaro Fidalgo regresa a México? El Betis dejaría ir al jugador y esto sabes de su próximo destino

Álvaro Fidalgo El DT Manuel Pellegrini casi no utilizó a Fidalgo en el inicio de la presente temporada. (Mexsport)

Álvaro Fidalgo tiene un pie fuera de LaLiga, luego que el Betis no tiene planeado usarlo en su plan de juego para esta temporada, por lo que el ‘Maguito’ ya busca un nuevo hogar y es probable que regrese a la Liga MX.

¿Por qué el Betis dejaría ir a Álvaro Fidalgo?

De esta manera, Fidalgo busca quedarse en Europa con algún otro equipo de LaLiga, sin embargo, el Betis buscaría una salida para el elemento lo más pronto posible.

Hay una situación por la que Fidalgo no saldría tan rápido del Betis, ya que tiene contrato con los verdiblancos hasta el verano del 2030, algo que lo amarra al equipo.

Además, parte de su posible salida del Betis es su baja de juego en la temporada 2026-27, por lo que el Betis ya evalúa darle las gracias y venderlo a otro equipo que requiera un jugador de su posición.

Según el sitio inforealbetis.com, hay una posibilidad que existe de que Fidalgo salga del club debido a que la institución quiere ‘liberar margen salarial’, por lo que una opción es dejar ir a Fidalgo por su bajo rendimiento.

“La dirección deportiva encabezada por Manu Fajardo sabe que para acometer las incorporaciones deseadas para el primer equipo es imperativo aligerar la plantilla. La situación del centrocampista se ha convertido en una de las vías de escape más claras que manejan en las oficinas de Heliópolis”, detalló el periodista Julio Martín, en torno al caso de Fidalgo.

¿Qué equipos de la Liga MX quieren fichar a Álvaro Fidalgo?

Un punto importante es que el DT Manuel Pellegrini casi no utilizó a Fidalgo, por lo que está más que claro que no entra en los planes del dirigente y prefiere hacer uso de otros elementos.

Además, según la información, Fidalgo no ve con malos ojos regresar a la Liga MX en caso de no encontrar otro equipo en Europa, sin embargo, no detalla qué equipos estarían interesados.

Finalmente, Álvaro Fidalgo jugó del 2021 al 2026 con el América, pero las Águilas no han dado a conocer si hay interés por un regreso del ‘Maguito’ a sus filas en un futuro cercano.