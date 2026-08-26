Un field de destacados jugadores tendrá el VidantaWorld Mexico Open 2026

Torneo PGA Tour en México. El estadounidense Bryan Campbell ha confirmado su asistencia para el VidantaWorld Mexico Open 2026 . (Foto especial)

El torneo VidantaWorld Mexico Open 2026 reunirá a un field de más de 120 golfistas, encabezado por figuras como Brian Campbell (campeón defensor), Wyndham Clark, Tony Finau, Ben Griffin, Lucas Glover, Akshay Bhatia y Max Homa. Entre ellos también habrá mexicanos entre los que destaca Álvaro Ortiz.

El evento se jugará del 29 de octubre al 1 de noviembre en VidantaWorld Vallarta - Nuevo Nayarit, donde se repartirá una bolsa de 6 millones de dólares y 500 puntos FedExCup, en una edición que reunirá a campeones de Majors, múltiples ganadores del PGA Tour y algunos de los talentos jóvenes más destacados del golf internacional.

“El field que reuniremos este año refleja el nivel que ha alcanzado el VidantaWorld Mexico Open. Tendremos grandes campeones, múltiples ganadores del PGA Tour, jugadores que atraviesan momentos importantes de sus carreras, una nueva generación de talento internacional y una sólida representación mexicana que anticipa una semana de extraordinaria competencia y que nos permitirá seguir consolidando a México como un escenario relevante dentro del PGA Tour”, señaló Ángel Gómez, director corporativo de VidantaWorld Golf.

En el field sobresalen Wyndham Clark, dos veces campeón del U.S. Open y seis veces ganador del PGA Tour; Tony Finau, campeón del Mexico Open 2023 y seis veces ganador del PGA Tour; Lucas Glover, campeón del U.S. Open y Brian Campbell, quien regresará a defender su campeonato y dos veces ganador del PGA Tour.

A ellos se suman Ben Griffin, Akshay Bhatia y Nico Echavarría, todos tres veces ganadores del PGA Tour; además de Max Homa, seis veces ganador del circuito, y Rasmus Højgaard, integrante del equipo europeo campeón de la Ryder Cup 2025.

Griffin formó parte también del equipo estadounidense de la Ryder Cup 2025, mientras que Bhatia y Echavarria llegan tras conquistar el Arnold Palmer Invitational y el Cognizant Classic, respectivamente, en 2026.

La edición 2026 también abrirá espacio a jugadores que representan el futuro del golf. Blades Brown, el jugador más joven en obtener la distinción de medalist en el U.S. Amateur; Ryder Cowan, Low Amateur del U.S. Open 2026; y John Daly Jr., campeón del Southern Amateur 2025.

Esta combinación de experiencia y nuevas generaciones vuelve a colocar a México como punto de encuentro para el talento internacional dentro del calendario del PGA TOUR.

México con cinco representantes

La representación mexicana la integran, Álvaro Ortiz, ganador del UNC Health Championship 2026; Omar Morales, campeón del Big Ten 2025 y dos veces clasificado al U.S. Open; y Santiago de la Fuente, campeón del Latin America Amateur Championship 2024. A ellos se suman Mauricio Figueroa y Alejandro Fierro, quienes aseguraron su lugar como ganadores del Monday Qualifier del VidantaWorld Mexico Open 2026.

La presencia de estos cinco jugadores fortalece uno de los objetivos del torneo: generar oportunidades para que el talento mexicano compita al más alto nivel y pueda proyectarse ante una audiencia internacional.

El Campo VidantaWorld Vallarta también presentará una nueva configuración del recorrido, diseñada para fortalecer la dinámica competitiva y mejorar la experiencia alrededor del torneo.