Atlético de Madrid sí negociará por Julián Álvarez y deja su postura fija ante el Barcelona: ¿Dónde jugará el delantero argentino?

Julián Álvarez El Atlético de Madrid tiene hasta el 31 de agosto para lograr un acuerdo por el jugador argentino, quien ha buscado salir del club en las semanas recientes.

Después de algunos días de rumores y especulaciones, el Atlético de Madrid dio una postura oficial sobre el fichaje de Julián Álvarez. El cuadro ‘colchonero’ finalmente se dijo abiertamente dispuesto a negociar por el delantero de la Selección Argentina antes de que concluya el mercado de fichajes. Sin embargo, también aseguró que el FC Barcelona está vetado de todas las posibilidades de ficharlo.

¿Qué dijo el Atlético de Madrid sobre el fichaje de Julián Álvarez y por qué no lo venderán la Barcelona?

A través de un comunicado, el Atlético de Madrid reconoció formalmente por primera vez que el futbolista argentino podría salir a venta durante este mercado de fichajes, situación que ya se había planteado en diferentes reportes periodísticos. “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional”.

No obstante, el equipo de la capital española también añadió que el Consejo de Administración del club decidió de forma unánime que estas negociaciones no se llevarán a cabo con el FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga y de la Copa del Rey. “Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos”.

Desde el final de la temporada pasada, el ‘Atleti’ ha estado enfrentando el asedio tanto del FC Barcelona como del Real Madrid por el fichaje de Julián Álvarez. Los merengues incluso lanzaron un comunicado oficial donde señalaron que ofrecieron 150 millones de euros por ‘La Araña’, monto que fue rechazado.

También, el propio club rojiblanco reconoció que el FC Barcelona habría tenido acercamientos desleales y estrategias mediáticas poco éticas para tratar de convencer al futbolista de que forzara su salida del club. En ese momento, la cuenta oficial del ‘Atleti’ realizó publicaciones falsas donde aseguraba ‘fichar’ a futbolistas como Lamine Yamal, Pedri o Raphinha.

¿A qué equipo irá Julián Álvarez?

Esta semana, un reporte periodístico del medio The Athletic, informó que el Arsenal, actual campeón de la Premier League, era el equipo más interesado por hacerse de los servicios de Álvarez y que estaban dispuestos a esperar hasta el último día del mercado para poder llegar a un acuerdo si era necesario. También, periodistas ingleses señalaron que el Chelsea también enviaría a un representante para comenzar un acercamiento formal.

No obstante, la situación se estaría complicando debido a una supuesta negativa del delantero sudamericano a salir a un equipo que no sea el FC Barcelona. De acuerdo con el periodista argentino, César Luis Merlo, ‘La Araña’ no tiene interés en escuchar la oferta del Arsenal debido a que su familia no cuenta con las visas para vivir en Inglaterra y se negaría a salir al cuadro británico.

Las tensiones se han intensificado luego de que el jugador fuera abucheado e insultado por la propia afición del Atlético de Madrid en el partido ante el Villarreal que quedó empatado 2-2. Ahora, el futbolista llevaría dos días sin acudir a los entrenamientos del club en espera de que se resuelva la situación. En caso de que ninguna de las partes ceda, Álvarez debería quedarse en el equipo al menos hasta el mercado de fichajes de invierno con las relación entre él, el club y la directiva ya fragmentada.