Pericos vence a Diablos Rojos y avanza a la Final de la Zona Sur

TRIUNFO. ¡Pericos de Puebla está en la Final de la Zona Sur! (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

¡Pericos de Puebla está en la Final de la Zona Sur! Con un pitcheo preciso y un bateo oportuno desde los primeros episodios, los emplumados derrotaron 3-0 a los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú, para adjudicarse la serie semifinal por 4-2.

El gran protagonista desde la loma fue Antonio Santos, quien trabajó seis sólidas entradas en las que permitió únicamente dos imparables, neutralizando por completo a la poderosa ofensiva de los Diablos Rojos, actuales bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). La actuación del derecho coronó una serie bien planteada por el manager Ramón Orantes.

Ataque oportuno desde la tercera entrada

La carrera de la quiniela llegó en la parte alta del tercer inning gracias a un triple productor de Herlis Rodríguez, que envió al plato a Samar Leyva, quien previamente había conectado sencillo al jardín izquierdo.

La segunda anotación de los poblanos cayó poco después, cuando el propio Rodríguez cruzó el plato impulsado por un imparable de Sergio Alcántara, ampliando la ventaja visitante.

Los errores marcaron diferencia

Los emplumados incrementaron su ventaja en la quinta entrada luego de que Lorenzo Cedrola ejecutó un toque de bola. El relevista Nick Vespi realizó el disparo a la inicial, pero apareció un error de Jon Singleton, quien no logró completar la jugada y permitió que el corredor se embasara.

Posteriormente, Cedrola avanzó a la intermedia con toque de sacrificio de Leyva, se robó la tercera base y anotó en un lanzamiento descontrolado de Vespi, colocando el definitivo 3-0 en la pizarra.

Pitcheo de Pericos sella el pase

El relevo de Pericos también cumplió con una actuación impecable. Emailin Bonilla y Liarvis Breto completaron la blanqueada sobre los escarlatas, preservando la ventaja ante 19,967 aficionados que asistieron al inmueble capitalino.

Con esta victoria, los Diablos Rojos del México fueron incapaces de contrarrestar el eficaz “beisbol pequeño” implementado por Ramón Orantes, quien ahora espera al vencedor de la serie entre Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco para disputar la Final de la Zona Sur.