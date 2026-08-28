Necaxa vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Necaxa vs Cruz Azul La Maquina busca romper la mala racha que lleva en la Liga MX (Crónica Digital y foto de Nico Ibáñez Mexsport)

Club de Futbol Cruz Azul y Necaxa abren la jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX este viernes 28 de agosto, fecha en la que se disputará el partido en el Estadio Victoria. A continuación, te contamos dónde ver el juego de hoy en vivo y a qué hora inicia el encuentro de La Maquina.

Los Rayos buscarán aprovechar la condición de local para volver a la senda del triunfo, mientras que los dirigidos por Joel Huiqui, ya sin Erick Lira, llegan con la urgencia de detener una caída que ya suma tres jornadas.

Previa y pronóstico Necaxa vs Cruz Azul: partido de la jornada 5 de la Liga MX

Ambos equipos llegan al partido con una diferencia mínima en la clasificación. Los Rayos ocupan el undécimo lugar con siete puntos después de cinco jornadas, mientras La Máquina aparece en la duodécima posición con seis unidades.

Los celestes atraviesan una situación complicada en la presente temporada de la primera división del futbol mexicano. El equipo comenzó el torneo con dos victorias, pero después encadenó tres derrotas en el campeonato. La última llegó en casa frente a Atlas.

El historial respalda a Cruz Azul, lleva cuatro encuentros consecutivos sin perder contra los Rayos y solamente perdió una de sus últimas siete visitas al Estadio Victoria.

El pronóstico luce cerrado. Necaxa tiene mejores argumentos recientes como local, mientras Cruz Azul cuenta con una racha favorable en este enfrentamiento. Todo perfila a que será un empate.

¿A qué hora juegan Necaxa vs Cruz Azul hoy?

El partido inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Necaxa vs Cruz Azul?

El partido entre Necaxa y Cruz Azul podrá seguirse en vivo a través de FOX One, de acuerdo con la información proporcionada.

El encuentro no tendrá transmisión por televisión abierta, por lo que los aficionados que quieran verlo deberán recurrir a esta plataforma de paga.

Alineaciones probables Necaxa vs Cruz Azul

Necaxa podría iniciar con Luis Jiménez en la portería; Agustín Oliveros, Alexis Peña, Kaiky Naves y Carlos Vargas en la defensa; Lorenzo Faravelli y Danny Leyva en el mediocampo; Ricardo Monreal, Owen González y Julián Carranza más adelantados, con Matías Espíndola como referencia ofensiva.

Por Cruz Azul, la alineación probable contempla a Kevin Mier bajo los tres postes; Omar Campos, Jesús Orozco, José Paradela y Willer Ditta en la línea defensiva; Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez y Andrés Montaño en la zona media; mientras Agustín Palavecino, Christian Ebere y Nicolás Ibáñez completarían el frente de ataque.