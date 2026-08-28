¿Va por TV abierta Atlante vs León? Horario y dónde ver el partido en vivo de la Liga MX Conoce a qué hora y dónde ver el partido en vivo del Atlante vs. León hoy (Unsplash)

Este viernes inicia la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y uno de los primeros partidos es el de Atlante vs. León, por lo que aquí te compartimos todos los detalles de este enfrentamiento.

Con el León en la octava posición de la tabla general de la Liga MX, el Atlante FC busca ganar el enfrentamiento de esta noche para escalar posiciones en la clasificación general del Apertura 2026.

Horario del partido Atlante vs. León: ¿A qué hora inicia?

Este viernes 28 de agosto se llevará a cabo el partido del Atlante vs. León en el Estadio Banorte en la CDMX a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal de televisión abierta ver el Atlante vs. León hoy?

Podrás seguir la transmisión en vivo del partido de hoy del Atlante vs. León a través del canal de televisión abierta Azteca 7, o bien por el canal de paga ESPN y en la plataforma de streaming Disney+.

¿Cómo llegan Atlante y León al partido de hoy del Apertura 2026?

Este viernes, el León llega al partido de hoy con 9 puntos y en la octava posición del Apertura 2026, además de estar próximo a disputar la semifinal de la Leagues Cup.

Mientras que el Atlante, esta noche se enfrentará a León estando en la posición 13 de la tabla general, con 5 puntos acumulados a lo largo del torneo, habiendo ganado solo un partido.

Posibles alineaciones para el encuentro entre Atlante y León

Estas son las posibles alineaciones para el partido de hoy entre el Atlante y el León:

Atlante FC: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera, Edgar Jiménez, Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla, Eugenio Pizzuto, Jhojan Julio, Luis Puente y Óscar Jiménez.

León: Bryan Colula, Paul Bellón, Juan Guevara, Sebastián Vegas, James Rodríguez, Jordi Cortizo, Luis Valadez, Fernando Beltrán, Daniel Arcila, Díber Cambindo y Óscar García.