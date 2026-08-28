Boletos para el San Francisco vs Minnesota: ¿Cuándo y a qué precio saldrán a la venta las entradas para el partido de la NFL en México 2026?

NFL en México La liga de fútbol americano regresa al Coloso de Santa Úrsula después de 4 años. (cuartoscuro)

¡La NFL regresa a México! El Estadio Banorte recibirá a dos equipos de la liga de fútbol americano este 2026. Descubre cuándo se podrán adquirir los boletos.

San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings: ¿Cómo asistir a partido de la NFL en México.

La última ocasión que la NFL estuvo en territorio mexicano fue en noviembre de 2022. En aquella fecha la afición de fútbol americano de México pudo ver un gran partido entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). Debido a la remodelación que tuvo el Coloso de Santa Úrsula en preparación para el Mundial 2026, se suspendieron los juegos de la NFL en México.

Cuatro años más tarde, el país recibirá a la NFL de nuevo. Los aficionados de San Francisco estarán contentos en saber que el equipo estará de regreso, esta vez contra los Vikings de Minnesota el próximo 22 de noviembre.

Según el periodista deportivo John Sutcliffe, los boletos saldrán a la venta “como el 14 de septiembre”. La NFL no ha confirmado el dato, pero no sería de sorprender que elijan llevar a cabo la venta durante días patrios. También se piensa que habrá una preventa especial para tarjtahabientes Banorte debido al recinto en que tomará lugar el partido.

En cuanto a los precios, si hacemos la comparativa con los precios de la última vez que vino la NFL, los boletos de aquel encuentro rondaron entre los $900 pesos y los $9,000 pesos en zonas hospitality. Debido a la inflación general en los últimos años, se especula que para esta edición las entradas comenzaran en $1,100 y alcanzarán los $11,000 pesos. Al igual que con la fecha de venta, no hay nada confirmado y esto debe tomarse como especulación. Aun así, el partido en México se mantiene como uno de los más accesibles de aquellos que se realizan de manera internacional.