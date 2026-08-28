Penta vs Roman Reigns: ¿Cuándo será el gran combate de la WWE en CDMX? Conoce cuándo será la pelea de Penta vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WWE (WWE)

Penta venció al Rey Fénix y ahora enfrentará a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en el RAW de la CDMX. Conoce cuándo y dónde se llevará a cabo la pelea.

Tras darse a conocer la victoria de Penta sobre Rey Fénix, su próximo enfrentamiento será en la CDMX durante el Monday Night RAW contra el actual campeón de la WWE, Roman Reigns.

Penta vs. Roman Reigns en CDMX: ¿Cuándo y en qué arena será la lucha de WWE?

La pelea estelar del RAW CDMX será la de Penta vs. Roman Reigns; se llevará a cabo el próximo lunes 14 de septiembre en la Arena Ciudad de México e iniciará a las 17:30 horas.

Cabe señalar que el RAW no solo será especial por la posibilidad de que Penta se convierta en el Campeón Mundial de Peso Pesado de la WWE en suelo mexicano, sino también porque marca el regreso de esta empresa al país después de 15 años.

¿Cómo y cuándo comprar los boletos para el evento de WWE en la Ciudad de México?

De acuerdo con SuperBoletos, la empresa encargada de la venta, los boletos para el RAW en CDMX ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en línea o en la app de Superfan. Asimismo, los precios van desde los $753 hasta los $34,880 pesos mexicanos.

La cartelera del WWE RAW en CDMX: Las luchas confirmadas

Estos son algunos de los luchadores confirmados que se presentarán en la CDMX para el Monday Night RAW del próximo 14 de septiembre.

Campeón mundial de peso pesado:Penta vs Roman Reigns

Campeona mundial femenil: Liv Morgan

Campeón intercontinental: Chad Gable

Seth Rollins “The Vision”

Oba Femi

The Usos y Jacob Fatu

LA Knight

Je´Von Evans

Cabe señalar que la WWE informó que los participantes anunciados se encuentran sujetos a cambios y que más luchadores serán confirmados próximamente.