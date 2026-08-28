Tijuana vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Tijuana vs Pumas Gilberto Mora se perfila como titular hoy en el partido de Xolos de la jornada 6 de la Liga MX (Crónica Digital y foto de Gilberto Mora e Mexsport)

Tijuana y Pumas juegan en el estadio Caliente con motivo de la jornada 6 del torneo Clausura 2026. A continuación, te compartimos todos los detalles del partido de hoy: horario y dónde ver en vivo el juego del Club Universidad Nacional enfrentando al equipo donde milita Gilberto Mora.

Xolos viene de sufrir su primera derrota del torneo ante Chivas, mientras los universitarios acumulan dos empates consecutivos.

Previa y pronóstico Tijuana vs. Pumas: partido de la jornada 5 de la Liga MX

El equipo dirigido por Sebastián Abreu ha disputado tres encuentros en el Estadio Caliente durante este torneo y ganó los tres. Esa efectividad explica buena parte de sus 10 puntos, suficientes para colocarlo en el sexto lugar de la clasificación después de cinco jornadas.

El conjunto de Solari registra en sus dos presentaciones como visitante en el Apertura 2026 victorias: primero derrotó 2-1 al Toluca y posteriormente goleó 5-1 a FC Juárez. Los universitarios encadenan cuatro triunfos fuera de casa.

Tijuana y Pumas se han enfrentado 29 veces: cada equipo suma 10 victorias y los otros nueve encuentros terminaron empatados. Con estos números, el pronóstico es de un empate.

¿A qué hora juegan Tijuana vs. Pumas hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 20:10 horas en Tijuana, Baja California.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tijuana vs. Pumas?

La transmisión estará disponible por FOX+, mientras que la opción de streaming será FOX One.

Alineaciones probables Tijuana vs. Pumas

Para este encuentro, Xolos tendría como punto de partida a José Antonio Rodríguez en la portería. La defensa estaría integrada por Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez y Pablo Ortiz, mientras Iván Olmeda, Ramiro Árciga y Gilberto Mora ocuparían posiciones en el mediocampo.

En ataque, la probable formación de Xolos contempla a Frank Boya, Adonis Preciado y Diego Abreu.

Pumas, por su parte, apunta a iniciar con Keylor Navas bajo los tres postes. La línea defensiva estaría conformada por Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Christian Calderón.

El mediocampo universitario tendría a Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Víctor Arteaga, con Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho Vieira como referentes ofensivos.