Viktor Hovland y Ryan Gerard comparten el liderato en el Tour Championship

PGA Championship. Viktor Hovland podría estar cerca de ganar el Tour Championship, pero no es el único. (Foto especial)

El estadounidense Ryan Gerard y el noruego Viktor Hovland comparten el liderato luego de dos rondas en el Tour Championship y sacan apenas un golpe de ventaja a Collin Morikawa y a Chris Gotterup, y dos impactos a Cameron Young y Scottie Scheffler, quienes amenazan con desbancar a los punteros.

Gerard firmó una tarjeta de 65 golpes (-5), mientras Hovland de 66 que le permitió meterse en la punta en el torneo de cierre de la temporada que se juega en el East Leake Golf Club. Ambos suman 130 golpes (-10).

Hovland consiguió uno de cinco birdies en el hoyo 15, par 3, que tiene su green en una península de apenas 155 yardas, pero colocado a la izquierda cerca de una pendiente pronunciada que hace que la bola se aleje de la superficie de putt.

Scottie Scheffler, el número 1 del mundo, firmó ronda de 67. Cameron Young, último tras la primera ronda hoy dio un gran salto después de su ronda de 62 golpes para suma de 132 (-8).

Gerard tiene más en la cabeza que el premio de 10 millones de dólares y la exención de cinco años en la Gira del PGA Tour. Las elecciones del capitán para la Presidents Cup que se anunciarán después del PGA Tour, eso está muy presente para el jugador de 27 años.

“A uno le cuesta no pensar un poco en eso”, comentó Gerard. “Soy muy consciente de que si esta semana es buena ayudaría muchísimo a mis posibilidades. Estoy jugando esta semana para mí y para intentar entregar buenos resultados y, con suerte, ganar un trofeo al final de la semana”.

Los trofeos, uno del Tour Championship y otro de la FedEx Cup, están en juego al llegar a la mitad del torneo. Un tercio del grupo de participantes está separado por tres golpes en un campo que ha estado relativamente blando, ya sea por la lluvia del jueves o por el cielo encapotado del viernes, incluso con algo de viento al final del día.

Rory McIlroy, dos del mundo, con su 69 del viernes el norirlandés no se movió mucho en la clasificación al compartir el T23 con acumulado de 137 (-3).