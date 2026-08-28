Roger Federer será inducido mañana al Salón de la Fama del Tenis Internacional

El suizo Roger Federer, quien tuvo una carrera llena de títulos, clase y generosidad será inducido este sábado 29 de agosto al Salón de la Fama del Tenis Internacional en la categoría de jugador. La ceremonia de inducción se llevará a cabo en Newport, Rodhe Island.
Federer, quien ya se encuentra en el lugar donde se celebrará la ceremonia de su inducción al recinto de los inmortales, ocupó el número 1 del PIF ATP Rankings durante 310 semanas, conquistó 103 títulos del ATP Tour, incluyendo 20 torneos de Grand Slam y ganó 28 coronas ATP Masters 1000. También ganó medalla olímpica en dos ocasiones.
- “Es un tremendo honor ingresar en el Salón Internacional de la Fama del Tenis y estar junto a otros grandes campeones de este deporte”, confesó Federer. “A lo largo de mi carrera, siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo de mis antecesores”, dijo el suizo.
Federer visitó este viernes el Museo del Salón de la Fama Internacional del Tenis, en Newport, Rhode Island acompañado de sus padres. Absorbiendo a las leyendas que moldearon su trayectoria y reflexionando sobre su propio camino hacia la grandeza. En apenas unas horas recibirá el honor supremo del tenis.
El suizo ostenta el récord de más semanas consecutivas como No. 1 con 237, desde febrero de 2004 hasta agosto de 2008. Además, terminó como la mejor raqueta del mundo cinco temporadas (ATP Year-End No. 1 presented by PIF), recibió el premio Stefan Edberg a la deportividad en 13 ocasiones y fue elegido como el Favorito de los Fans ATP durante 19 años consecutivos entre 2003 y 2021.
A partir de mañana Roger Federer unirá su nombre en el Salón Internacional de la Fama del Tenis a Don Budge (1964), Rod Laver (1981), Arthur Ashe (1985), Bjorn Borg (1987), Guillermo Vilas (1981), John McEnroe (1999), Boris Becker (2003), Pete Sampras (2007) y Andre Agassi (2011), entre otros grandes jugadores de la raqueta.