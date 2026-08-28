Roger Federer será inducido mañana al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Una leyenda del tenis internacional. El suizo Roger Federer ya tendrá un lugar en el Salón de la Fama del Tenis Internacional. (Foto especial)

El suizo Roger Federer, quien tuvo una carrera llena de títulos, clase y generosidad será inducido este sábado 29 de agosto al Salón de la Fama del Tenis Internacional en la categoría de jugador. La ceremonia de inducción se llevará a cabo en Newport, Rodhe Island.

Federer, quien ya se encuentra en el lugar donde se celebrará la ceremonia de su inducción al recinto de los inmortales, ocupó el número 1 del PIF ATP Rankings durante 310 semanas, conquistó 103 títulos del ATP Tour, incluyendo 20 torneos de Grand Slam y ganó 28 coronas ATP Masters 1000. También ganó medalla olímpica en dos ocasiones.

“Es un tremendo honor ingresar en el Salón Internacional de la Fama del Tenis y estar junto a otros grandes campeones de este deporte”, confesó Federer. “A lo largo de mi carrera, siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo de mis antecesores”, dijo el suizo.

Federer visitó este viernes el Museo del Salón de la Fama Internacional del Tenis, en Newport, Rhode Island acompañado de sus padres. Absorbiendo a las leyendas que moldearon su trayectoria y reflexionando sobre su propio camino hacia la grandeza. En apenas unas horas recibirá el honor supremo del tenis.

El suizo ostenta el récord de más semanas consecutivas como No. 1 con 237, desde febrero de 2004 hasta agosto de 2008. Además, terminó como la mejor raqueta del mundo cinco temporadas (ATP Year-End No. 1 presented by PIF), recibió el premio Stefan Edberg a la deportividad en 13 ocasiones y fue elegido como el Favorito de los Fans ATP durante 19 años consecutivos entre 2003 y 2021.

A partir de mañana Roger Federer unirá su nombre en el Salón Internacional de la Fama del Tenis a Don Budge (1964), Rod Laver (1981), Arthur Ashe (1985), Bjorn Borg (1987), Guillermo Vilas (1981), John McEnroe (1999), Boris Becker (2003), Pete Sampras (2007) y Andre Agassi (2011), entre otros grandes jugadores de la raqueta.