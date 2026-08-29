Beatriz Briones concluye sexta en el Mundial de Canotaje Sprint

Mundial de Canotaje Sprint. Mexicana Beatriz Briones se mete al top 6 a nivel mundial en Canotaje Sprint. (Foto especial)

La mexicana Beatriz Briones terminó su participación en el Campeonato Mundial de Canotaje Sprint Poznan 2026, en el sexto sitio de la prueba K1 500m, luego de un registro de 1:50:56.

La canoísta de 27 años quedó lejos del podio de premiación, sin embargo, se colocó por primera vez en su carrera entre las seis mejores del mundo en su especialidad, logró que le permitió superar el octavo sitio que consiguió en el mundial de la especialidad en Milán 2025.

Las medallas se las repartieron la alemana Pauline Jasch (1’47.55”) oro, la neozelandesa Aimee Fisher (1’48.02”) plata, mientras que la australiana Natalia Drobot y la polaca Ana Pulawska (1’48.58” ambas) se repartieron el bronce. Pulawska defendía su corona mundial del 2025.

En la actual temporada, Briones, que llegó a Poznan como la número 21 del ranking mundial en su prueba, había conquistado tres octavos sitios en las Copas del Mundo de Canotaje Sprint celebradas en Montreal, Canadá; Brandenburg, Alemania y Szeged, Hungría.

Fue así como Briones dio un paso adelante en su carrera por llegar a Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La mexicana llegó a territorio polaco motivada tras ganar cinco medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados semanas atrás.